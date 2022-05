Andrés Manuel por México, deberá rectificar su posición

Dada la envergadura y las circunstancias que rodean la Cumbre de las Américas a celebrarse del 6 al 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles California, con la participación de los 35 países que la integran, reiteramos es loable que Andrés Manuel como estadista haya sugerido y procure que los países mencionados de América, que deberían estar presentes en el evento citado, lo hagan, participen y estén presentes para iniciar una nueva etapa en el continente americano.

Biden, el Presidente de Estados Unidos tiene una oportunidad histórica en América y en el mundo, si con motivo de la Cumbre precitada y haciendo a un lado la supremacía y la herencia de Trump, los vínculos y la ignorancia de millones de norteamericanos respecto a que América es un continente; no es Estados Unidos; frente a ésto Andrés Manuel, si no logra los propósitos, las intenciones, los fines que quiere alcanzar por el bien de México deberá rectificar su posición y asistir personalmente con la Delegación correspondiente a la ciudad de Los Ángeles del 6 al 10 de junio al evento multicitado. Las propuestas han sido muy importantes, pero los intereses, los vínculos, los prejuicios respecto a los diferentes regímenes políticos que gobiernan Cuba, Venezuela y Nicaragua, seguramente que ya inclusive ha habido frutos de lo que propone Andrés Manuel, pero es demasiado de un día para otro admitir, por ejemplo 60 años de bloqueo y embargo a los cubanos, que seguramente el fantasma del comunismo azota la idiosincrasia de muchos norteamericanos, que siempre han vivido en esa angustia y en esa preocupación frente obviamente a las corrientes capitalistas que han caracterizado a la unión americana.

Primero México y después los demás países, por ello esa es nuestra perspectiva, Andrés Manuel y los 30 millones de mexicanos que votamos por él, quisiéramos que siga presentándonos dignamente y se presente, sea cual fuere el resultado de sus gestiones; vayan o no todos los países, que él sí asista; y ahí en vivo, en presencia, personalmente, exponga sus objetivos y lo que quiere lograr, no sólo para México sino para América, y sobre todo en que es tiempo de que América sea un continente para todos los que aquí habitamos; para mejorar y hacer extensivos los beneficios del Tratado de Libre Comercio, México-Estados Unidos y Canadá, a todos los países hermanos de América.

Que asista a la Cumbre Marcelo Ebrard, digno representante de México es importante, pero en ningún supuesto se logrará que la sola presencia de Andrés Manuel, lo que él simboliza, como icono de la democracia y ejemplo de objetividad e imparcialidad, esté presente para bien de México y de los países que habitamos en este continente.

CONCLUSIONES

Primera. Andrés Manuel deberá ir a la Cumbre vayan o no los 35 países que la integran.

Segunda. México necesita que Andrés Manuel se apersone en la Cumbre para que sigamos creciendo como país e incrementando el respeto de las naciones con las que estamos vinculados, y sobre todo que no hay ningún interés mezquino ni egoísta en lo que se pretende con el diálogo americano para hacer realidad el lema de “América para los americanos” y acabar con el fantasma de que Estados Unidos es América.

Tercera. Desde nuestra perspectiva sería un error político grave, que ante las circunstancias que pueden obligar a Biden, a no rectificar, no la decisión de él, porque esto de sus relaciones con Cuba, Venezuela y Nicaragua no está vinculado exactamente con su presidencia, pero sí que haya la continuidad de esta cerrazón para que todos los países de América participen en esta Cumbre. Sería fundamental para México y para el gran respeto que estamos logrando de propios y extraños; incluso de los detractores de la Cuarta Transformación, porque hoy, frente a la realidad tienen que aceptar que México no es el país de Peña Nieto ni de Carlos Salinas, sino de un nuevo país, en el que todos tenemos mejores oportunidades.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com