“ANDRÉS MANUEL PONE EN SU LUGAR AL NEFASTO ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR”

De entrada hay que señalar que ignora las principales y elementales reglas de la gramática; por supuesto de Derecho ni idea; lo que se redactó es estulticia enciclopédica; pretender que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística entre a la casa de los mexicanos, viole la intimidad familiar y diga cuál es el monto de su patrimonio, es, por decir lo menos una ocurrencia de alguien –Alfonso Ramírez Cuéllar– que ha perdido el rumbo; que se subió a un ladrillo –logró con cuentos, mentiras y engaños asumir provisionalmente la presidencia de MORENA– y se empezó a marear, con el poder que le dio esa presidencia lo enloqueció; y hoy quiere, violando el artículo primero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que consagra los derechos humanos fundamentales de todos nosotros los mexicanos, él ha pretendido que los empleados del INEGI, violentando todos los derechos que la Carta Magna nos da para protegernos de sujetos como el mencionado, que además tiene como consejero ¿jurídico? Jhon Ackerman, pretendan ambos desprestigiar al gobierno de Andrés Manuel con todas las implicaciones que pueden derivar de estupideces como la mencionada.





ANDRÉS MANUEL LOS PARÓ EN SECO Y LOS PUSO EN SU LUGAR





Textualmente el Presidente afirmó: “Se tiene que mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de los mexicanos”, a pesar de ésto el sujeto de marras y su consejero pretenden que se presente como iniciativa de ley, incluso ya amenazó el diputado con renunciar temporalmente a su cargo de presidente como el que lo ubica como un clásico saltimbanqui, para ir a la Cámara de Diputados, presentar la iniciativa formal y creer, erróneamente, que la mayoría de los diputados de MORENA lo van a seguir; nada más alejado de la realidad y en vísperas, porque cerca está el año 2021 de convocar a elecciones en las que nosotros confiamos se repita la mayoría de MORENA, hay que agregar lo grave que va a ser, que al escoger a 15 gobernadores nuevos, MORENA no tuviera el número suficiente para aspirar en el año 2024 a que otro candidato, desde nuestra perspectiva probablemente sea el más leal y el más preparado –el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubón– con estos compañeros ¿para qué quiere enemigos Andrés Manuel?, es evidente que hay cosas que deben aclararse y que no podemos, quienes creemos en Andrés Manuel, que votamos por él y que seguimos siendo leales a su Cuarta Transformación y a un gobierno de izquierda, que es la convicción que nosotros tenemos, y reiteramos, uno de los logros nuestros desde la perspectiva de no haber tenido recursos económicos para costear una carrera importante, ahora estamos en el umbral de obtener el título de Licenciado en Derecho gracias a esta nueva línea de la izquierda que permite a cualquier persona que quiere estudiar llegar al nivel que desee.





CONCLUSIÓN

Metafóricamente diríamos ante el absurdo que plantea el diputado de marras, que pretende y no sabemos por qué, ir a las casas de los mexicanos y saber qué tenemos, y paladinamente expresa “si se mide la pobreza –él en su mente dice–también hay que medir la riqueza”, lo que de entrada el propio Andrés Manuel ha rechazado, y seguramente esto no progresará a ninguna parte; y como decíamos es tal la tontería, que diríamos, que si las vacas volaran -léase Ramírez Cuéllar y Ackerman– estaríamos nadando en un mar de excremento.