Andrés Manuel hace historia ¿Acabará con los mercenarios y mercaderes de la política mexicana?

Evidentemente la experiencia de Andrés de Manuel actúa como madre de la ciencia política, porque lo ha vivido, lo ha padecido en carne propia, ha sido objeto de fraudes y todo lo humanamente posible en la política, para haber llegado a la putrefacción del actual sistema político del que según su iniciativa espera sepultar para siempre. Referenciar lo que propone es importante, pero para nosotros es más trascendente subrayar por qué hace esas proposiciones. Por qué eliminar de los 500 diputados actuales 200, que han convertido en un pingüe negocio sus candidaturas plurinominales. Los 200 no son electos; no representan ninguna entidad; hacen magia con los números y finalmente aparecen y ahora incluso reelectos sin tener un mérito o un voto de un ciudadano que los quiera ver en ese lugar.

De los Senadores, que de acuerdo con la Constitución deben ser dos por cada estado de la República y que fueran 64, la magia llevó y la tranza a 128; hoy se habla de que haya tres, lo que obviamente sería discutible, pero lo correcto, de acuerdo con la Constitución es que cada entidad de la República tenga sólo dos senadores federales electos por mayoría relativa, es decir cincuenta más uno.

La forma más rápida de enriquecerse en México a raíz de estas reformas electorales es como lo demuestra cada uno de los partidos, haciendo primero asociaciones civiles ONG, concursar, buscar firmas, lograr registros locales o federales, recibir los estipendios de nuestros impuestos, que se canalizan a través de los órganos electorales, en este caso del INE, que dicho sea de paso es el garante de que México tenga la democracia más cara del mundo; 20 mil millones al año de presupuesto para un país como el nuestro es como no tener misericordia de los pobres ni los de los desamparados.

Es evidente y Andrés Manuel lo sabe que la política mexicana se ha convertido en el mejor camino para hacer negocios sin riesgos; sin invertir, y solamente con la presencia, y ahí están los ejemplos, verbigracia, a esto que ahora como chiste se dice que el PRD con las iniciales lo que quede de él; el pobre PRI que en su momento hegemónica y dictatorialmente era partido único ha llegado al siglo XXI con su verdadera cara, al asociarse con los herederos de Maximiliano y convertir aquellas luchas y pequeñas revoluciones en nada, por la ambición política de que hoy vemos que la oposición, y a ésta se suma también el antiguo partido convergencia, hoy llamado Movimiento Ciudadano, y que todo mundo sabe quién es el dueño, igual que el verde, igual al que eligió a Cuauhtémoc Blanco en Morelos, y toda esa historia que no quiero relatar porque solo canso a mis distinguidos lectores.

Andrés Manuel tiene razón ¿Por qué es tan cara la democracia en México? Respuesta: Porque la tranza, el fraude electoral, la simulación, el partido mayoritario durante más de 70 años, los tránsfugas que ahora son titulares de partidos y siempre fueron prohijados y como hijos putativos del PRI, ahora se dan baños de pureza para creer que en verdad son paladines de la democracia en México; esto es un absurdo, porque si rememoramos a Reyes Heroles que hablaba de una minoría que tuviera voz, hoy, como decía yo, la realidad es que el pobre PRI tiene contados diputados; el PAN, ni siquiera vale la pena que yo me ocupe de hablar de ellos que todo el mundo conoce su historia, y la del pobre diablo Anaya, que teme y desde lejos en línea, habla, acusa, sin tener el valor civil en presentarse y dar la cara de sus robos como empresario, las bodegas de Querétaro, historia que todo mundo conoce. Si bien Andrés Manuel ha propuesto por ejemplo que el INE de 11 Consejeros desaparezca por uno de siete, que sean electos por los ciudadanos será una medicina importantísima para que nuestra democracia deje de ser la más cara del mundo. Que podamos elegir no sólo a los consejeros del INE sino también a los magistrados electorales. Es importante subrayar también que el dineral que se les da a los partidos políticos ahora se reducirá a procesos electorales y no para recibir gastos permanentemente. Igualmente hay que subrayar que eso deberá llegar hasta las legislaturas locales y los estados para que esto se abata y los órganos locales electorales sean sólo federales para bien de la República. Hacer realidad el voto electrónico va a permitir saber instantáneamente quién ganó las elecciones y no los fraudes que se han cometido permanentemente. Igualmente los elementos de las campañas políticas de radio y televisión, que el tiempo sea sólo para partidos y candidatos y no para los órganos electorales, que como acaba de ocurrir parece que fueran aspirantes o candidatos a un puesto de elección popular. Otras cuestiones son interesantes, pero dada la limitación de nuestro espacio veremos cómo evoluciona y decidiremos para la próxima semana si seguimos con esta temática o hay novedades.

Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com