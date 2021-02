Andrés Manuel gana una batalla más

Ejemplos sobran, de la fortaleza de nuestro Presidente. Batallas ganadas a lo largo de su vida, y hoy no es la excepción. Sale victorioso de lo que muchos, y hablo de los opositores, creían lo peor.

Alegría me da y la comparto con todos ustedes distinguidos lectores, porque Andrés Manuel se ha vuelto parte de nuestra vida y de nuestro futuro. Ha sido una lección de vida para nosotros, es una persona que no se ha rendido a pesar de las adversidades; valora cada momento porque se ha vuelto un hombre más sabio, el hecho de estar, vivir y sentir lo que es el Covid, estoy seguro que ha aprendido, porque como ya lo sabemos ha podido resolver graves problemáticas, aunque las circunstancias no estén a su favor. Que frente a la crisis la coge por los cuernos y la resuelve.

Verlo de pie y hablando de lo que viene para nuestro país nos da esperanza, porque es lo que necesitamos en estos momentos. Nunca dejó de trabajar, la preocupación por todos los mexicanos siempre fue su prioridad, planeando, dirigiendo desde donde se encontraba para darnos seguridad de que no se rendiría.

Las acciones siguen, los 15 millones de adultos mayores inscritos para aplicarse la vacuna, nos demuestran que no ha se ha detenido. También ha señalado que después de éstos, se vacunarán a enfermos crónicos menores de 60 años y, al mismo tiempo, y conforme la pandemia vaya permitiendo, estados con semáforo sanitario en nivel 'verde', se inoculará a maestros y maestras para que se pueda volver a clases presenciales.

Si usted que me honra leyendo estas líneas reflexiona sobre lo que ha sido para México y para el mundo, que tengamos un Presidente que día y noche piensa, actúa, vela, planea, realiza y ve hacia el futuro por México como Andrés Manuel. Vale la pena señalar que las “mañaneras” no eran las mismas sin usted. Siga cuidando de su salud señor Presidente; lo necesitamos para concluir nuestras metas, hacer realidad la multimencionada Cuarta Transformación. Desde aquí le mando mis mejores augurios y deseos, esperando verlo pronto en las conferencias. Porque me congratulo de ser y pertenecer a la izquierda mexicana. La que gobierna para todos. La que encabeza Andrés Manuel, y que nuevamente nos da muestras de su fortaleza y amor por México y los mexicanos.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com