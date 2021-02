Andrés Manuel fue electo democráticamente

Es una pena leer que personas que tuvieron en sus manos, en el pasado, la posibilidad de crear una verdadera democracia por México no lo hayan hecho; y es el caso del señor José Woldenberg, quien fuera Presidente del Instituto Federal Electoral, y que ha hecho la presentación de un libro, con uno de los enemigos más recalcitrantes de Andrés Manuel Obrador, que es el actual gobernador de Chihuahua Javier Corral. Tenemos la obligación atendiendo al nombre de esta columna “Democracia Mexicana” de ilustrar a estos personajes, porque para empezar la democracia no tiene un sello de propiedad; no es lo que digan quienes se oponen a Andrés Manuel; ejemplos sobran; quién puede dudar que en los Estados Unidos de América tienen una forma democrática, lo acabamos de ver, de elegir a su presidente; lo mismo ocurrió en Inglaterra o en Francia; pero nosotros aquí agregaríamos el calificativo de que cada uno de esos países ha creado su propia democracia; ninguno es como lo que decían los griegos, Aristóteles y todos los grandes de esa época; la democracia mexicana eligió y en la historia moderna de México, nunca un Presidente había sido electo por tantos millones de mexicanos. Andrés Manuel ejerce su presidencia como demócrata. Decir que no está de acuerdo con otros partidos es normal, porque antes de que él llegara a la presidencia pues había una democracia mexicana, por ejemplo la que tuvo el PRI durante 70 años, pues eso era lo que los mexicanos queríamos; después vino el cambio por el “Alto Vacío”, y por ahí se fue la línea, fue democrática; después con muchas trampas “Felipe el Siniestro”, según lo afirma la periodista Wornat, también con las trampas llegó a la presidencia, aun cuando es del dominio público que la ganó Andrés Manuel; después sin lugar a dudas por más de 3 millones de votos Peña Nieto gana, y le gana a Andrés Manuel; pero para el año 2018 el actual Presidente es electo por un número abrumador de mexicanos, y quieren que él ejerza la presidencia con la democracia a la mexicana. ¿En qué consiste? Acabar con la corrupción. Que ya no haya negocios al amparo del poder político. Que primero los pobres reciban las atenciones que deben. Que se haya garantizado la pensión de 22 millones de personas, entre los que ni trabajaban ni estudiaban, según era el concepto de “NINI” y los mayores de 60 años que tienen ya en la Constitución asegurada su pensión mientras vivan. Haber logrado la mayoría por la vía democrática, por el voto, en las Cámaras de Senadores y en la de Diputados es democracia señor Woldenberg, señor Corral; la democracia no es lo que ustedes dicen, y por eso no me puedo quedar hoy callado, porque precisamente esta columna nace hace más de tres años con el calificativo de ser democracia pero a la mexicana; es decir, hemos creado nuestra propia democracia, y si para el año 2024 la oposición ganara, y echaran abajo muchas de las cosas que ha hecho Andrés Manuel, no podríamos quejarnos, porque se diría es la democracia que se ejerció en el año 2024. No hay una autoridad moral o intelectual para que el señor Woldenberg califique al Presidente que no es demócrata. Igualmente es evidente que están en el entendido, de que para que hubiera democracia según ellos, Andrés Manuel gobernara de otra manera; pero hasta aquí me dedico a este señor, y ahora voy a reiterar algo muy importante, que se ratifica la democracia de Andrés Manuel con lo que acaba de resolver el Tribunal Federal Electoral respecto a las “mañaneras”.

EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL PUEDE HABLAR SOBRE CUESTIONES ELECTORALES EN LAS “MAÑANERAS”

Eso es democracia. El Instituto Nacional Electoral decidió que no sólo Andrés Manuel sino todos los funcionarios debían abstenerse y guardar silencio, y entrar a una cuarentena cartuja; es decir voto de silencio, y no hablar absolutamente de nada de política y menos de elecciones; en este caso el Instituto citado fue más allá, porque además no tiene poder legislativo; no puede legislar ni hacer iniciativas de ley; por eso el Tribunal Federal Electoral ya puso en su lugar estas cosas; y dijo, no se pueden poner esas faltas; por supuesto, y estamos a la espera de que así ocurra, volverá a la carga el Instituto Nacional Electoral para decir; bueno, “no tanto pero tantito”; expresiones muy de los mexicanos, que siempre hablamos en este diminutivo para decir se sufre pero se aprende.

CONCLUSIONES

Primera. Andrés Manuel sí es un demócrata.

Segunda. Fue electo por millones de mexicanos que creyeron en la línea izquierda, que creyeron en su gobierno y que estamos siendo beneficiarios de esas acciones.

Tercera. Un ejemplo extraordinario de esta democracia, es cómo con el problema de la pandemia estamos siendo uno de los quintos o sextos países del mundo que hemos tomado las provisiones necesarias para tener las vacunas; y como bien lo ha hecho el Presidente; esa es la democracia, vacunar a los más pobres, a los mayores, a los que están en las zonas más apartadas, para que esto sea una realidad; ya estamos a la espera de que lleguen también millones de vacunas para garantizar a pobres, a ricos, a gordos, a flacos, a empresarios o a los que no lo son, una vacunación que les permita vivir con más libertad.

Cuarta. La democracia se crea a cada paso. Cada acción de gobierno, porque para eso elegimos a Andrés Manuel; no para que complazca a la oposición. Imagínense, y con esto termino, se acaba de filtrar y se sabe que del año 2007 al 2018 los presidentes Calderón y Peña Nieto devolvieron a la iniciativa privada 413,000 millones de pesos de impuestos. ¿Eso es democracia?





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com