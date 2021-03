Andrés Manuel evidencia la corrupción de un juez federal

Para bien de la República; la Suprema Corte de Justicia de la Nación permanece enhiesta; ratifica la separación de poderes; y como reza la conseja popular: “Una golondrina no hace verano”.

Sólo por corrupción, se entiende que el Juez Gómez Fierro haya otorgado una suspensión provisional que normalmente ese es el camino de un amparo; pero en este caso que la haya hecho general para detener la iniciación de la vigencia de la nueva ley que regula la industria eléctrica.

“Facta non verba”; hechos no palabras; así Andrés Manuel que metafóricamente tiene “La burra; no sus pelos”, prueba, acredita con pruebas documentales públicas emitidas por tres magistrados federales -mañana se sabrán sus nombres- que en forma unánime y respetando el estado de derecho le rectificaron al juez de marras una sentencia que emitió en forma semejante, es decir de carácter general, lo que no tiene facultades para hacer, a la que dictó en contra de la iniciación de la vigencia de la ley de la industria eléctrica. Esto no son dichos sino realidades. No son palabras sino hechos.

Andrés Manuel defiende el estado de derecho; ejerce sus derechos como ciudadano; “Guarda y hace guardar la Constitución de la República”; y nos congratula que sea el titular del Ejecutivo Federal, quien respetando la división de poderes, como si fuera un abogado, investiga, acredita y demuestra, que el señor Gómez Fierro es indigno de pertenecer al Poder Judicial Federal; él y sus acciones no deben manchar, ni la trayectoria tan importante que ha tenido la Suprema Corte ni la de sus Ministros; si bien es cierto que hay excepciones, y que por primera vez un Presidente de la República, que de las 24 horas del día, descontando las del sueño, de lunes a domingo trabaja, piensa, defiende y sirve a los mexicanos; no hay en la historia de México un antecedente en el que el propio Presidente de la República contradijera, y además aporte pruebas de la corrupción y de la tergiversación de las normas jurídicas, que en este caso ha hecho Gómez Fierro.

Ratificamos nuestro apoyo a Andrés Manuel, porque como lo hemos dicho en esta columna ya durante un largo tiempo, sigue siendo un gobernante que superó problemas de salud; que protege el interés de los mexicanos, sobre todo de los que nada tenemos, y que hemos visto alguna luz al final del túnel a partir de que la Cuarta Transformación se va haciendo una realidad con las iniciativas y programas de gobierno; como muestra solamente citaríamos que 22 millones de mexicanos, entre los que se cuenta quien esto escribe, hemos recibido apoyos importantes, así como las personas de la tercera edad.

Estamos en favor de la legalidad. Ratificamos el respeto a la división de poderes. Exhortamos a que el 6 de junio del presente año, quienes me honran leyendo esta columna reflexionen al emitir su voto, porque necesitamos que se consolide por los años que faltan toda esta gran labor realizada por el Presidente Andrés Manuel.

Conclusión. Adelante señor Presidente. Primero México; en segundo lugar México y en tercero México.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com