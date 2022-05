Andrés Manuel estadista; no político

La posición asumida por el Presidente Andrés Manuel en relación a la Cumbre de las Américas el mes que entra, nos permite perfilar en esta importante columna sus características que lo ubican como estadista y no político. Pretende que América sea un continente unido para los americanos; para los que habitamos en este continente y que tendríamos ventajas, incluso si hablamos de la Unión Europea, en que la mayoría de los países que integramos América hablamos español; sumado a ésto los que hablan portugués, inglés y francés como ocurre con los canadienses y los norteamericanos. La posición razonada de Andrés Manuel para que se inviten a todos los países a la Cumbre de las Américas ratifica que él es un estadista. En sus programas de gobierno proyecta, construye y le da sentido al Estado mexicano. Haberlo electo 30 millones de mexicanos nos permite afirmar que logra consensos de gobierno, y en el caso específico para que la Cuarta Transformación sea una realidad jurídica, social, familiar, política y económica.

Andrés Manuel como estadista está dejando huellas constitucionales, materiales y realidades que son para siempre, perdurables, que están beneficiando a las diferentes clases de familias que habitamos en México, y que día a día, en un lenguaje simple, seguro y concreto, como lo hace en cada mañanera, responde a los detractores, a quienes son políticos no estadistas, de los que hablaremos más adelante, y que pretenden estos políticos, ejemplos hay muchos que ni vale la pena mencionar en este valioso espacio, que están a la vista de todos y que la revisión de los programas de gobierno en el pasado reciente, nos llevaría a la conclusión de que si contamos a partir de Miquel de la Madrid; de Salinas, la fallida muerte de Colosio, Zedillo y los gerentes que no se les puede llamar presidentes, Fox y Calderón, y el desdibujado que ni político, ni estadista ni gerente, Peña Nieto, han tenido una respuesta en el estadista López Obrador, quien esta última propuesta de no ir personalmente a la reunión de las Cumbre de las Américas, pero mandar Marcelo Ebrard y a un equipo de representantes, tiene desde nuestra perspectiva todo para ganar y nada para perder, porque como dije no es político Andrés Manuel, es un estadista, que le preocupa el futuro no el resultado de hoy mismo.

Aplicando el método comparativo al político, expresaremos que para empezar no tiene visión global de lo que quiere para su país, la sociedad, y de los que integramos la nación mexicana. Lo social, los pobres, los que hemos carecido de todo y ahora somos beneficiarios de la Cuarta Transformación, nunca recibimos en el pasado apoyo de ningún político. Decía yo los políticos como Fox y Calderón actuaron como gerentes de una empresa; de mercadotecnia, de creer el primero, que México era como la embotelladora de Coca-Cola; el segundo que México podía ser maltratado como él lo hizo, sumando tantos muertos, sobre todo los colaterales al haberle declarado la guerra a los narcos. Los políticos son reaccionarios, inconformes, proponen simples soluciones circunstanciales y no de trascendencia.

Los políticos no trascienden; no perduran; son prepotentes; autosuficientes y carentes de la más elemental inteligencia después de haber logrado una posición tan importante como la Presidencia de la República para apoyar a los mexicanos.

CONCLUSIONES

Primera. Andrés Manuel López Obrador es un estadista que día y noche trabaja por México y que los resultados en modificaciones a las leyes; en obras materiales y en apoyos a los ancianos, a los jóvenes que es una realidad está a la vista de todos.

Segunda. Los políticos, que tampoco me ocupo de ellos porque son del dominio público lo que quieren, ahora resulta que ya cualquier "partidito” ya siente que trae sin metáforas a la luna de las orejas y proponen candidatos a la presidencia que son una verdadera vergüenza para México y los mexicanos.

Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com