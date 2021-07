Andrés Manuel, el primer demócrata de México

Frente a la nueva perspectiva de saber quiénes son los candidatos aspirantes a la presidencia de la República para el año 2024 es un tapabocas, es un alto a las falacias y calumnias de quienes desde siempre habían dicho que Andrés Manuel quería reelegirse; otros, que quería prorrogar su mandato; pero hoy con las cartas abiertas y con todo el derecho de que los candidatos de MORENA ya están al descubierto, y sobre todo que han confirmado que quieren participar, debemos subrayar que MORENA tiene sus propias leyes, reglamentos, procesos internos para escoger a sus candidatos, y así será en este caso, porque se ha determinado, así lo ha expresado Mario Delgado, el presidente de MORENA, que el procedimiento será por encuesta; y esto lo complementa el Presidente diciendo, eso hace el Partido, pero el pueblo va a elegir, con su voto a quién quiere que gobierne del año 2024 al 2030. Quienes dudaban que Andrés Manuel no respetaría la Constitución y las leyes, hoy reciben una respuesta categórica y sin lugar a dudas.

Democracia mexicana, formalmente dos años y medio para el cambio de gobierno, ya enseñó que no piensa; que no lo ha insinuado; que no ha hecho alcabalas Andrés Manuel para reelegirse; y él empieza la nueva historia democrática de México, al señalar con la autoridad que le da ser Miembro del propio partido, quiénes para él serían las personas, los personajes, los candidatos y candidatas idóneos para consolidar la Cuarta Transformación y que ya no haya marcha atrás en todos los avances que está teniendo.

El Partido está listo. MORENA ejerce el poder, y de acuerdo con sus reglas nos enseña que es un partido demócrata, que el país está en la vía correcta de la democracia, que la izquierda y quienes militamos en ella ejercimos el derecho al voto y así escogimos pacíficamente a Andrés Manuel.

Frente a esto debo dedicar algunos renglones a la oposición, mientras ésta no encuentra camino; no está organizada; no hay candidatos o candidatas que puedan competir con los de MORENA, tiene personajes que representan a partidos, inclusive en el Senado y en la Cámara, que sin estar afiliados a esos partidos, son o se dicen representantes de los mismos; sin olvidar, que en realidad lo que se buscó desde el año 2018 por los malos manejos era el fuero de protección para determinadas personas.

Democracia en pleno, eso es Andrés Manuel López Obrador. No hay indicios de reelección ni de mandato prorrogable como ya lo señalábamos; MORENA es demócrata, tiene sus reglas, tiene sus principios, y seguramente con ellos seguiremos hasta que se venga el cambio tan importante en el sucesor o la sucesora de Andrés Manuel, para que los programas de la Cuarta Transformación sigan siendo una realidad.

¿Ahora qué van a inventar los opositores de la derecha; de la extrema; los sin partido; los que representan a partidos como negocios, sin siquiera estar haciendo algo por el país?; ¿A dónde van los PRIAN-PRD? ¿Se agregará Movimiento Ciudadano? No tienen con quien competir; piense usted distinguido lector, ¿Alfaro de Jalisco; García el de Nuevo León; explotar el pedigrí de Colosio; Anaya el comerciante de bodegas? ¿Quién? No hay respuesta para el 2024; nosotros vamos con MORENA, con sus candidatos que han demostrado, y eso es probablemente el bastión, el valor más importante de la relación de López Obrador con ellos, como con Ebrard, con Sheinbaum y los otros de lealtad; lealtad en el más amplio sentido de la palabra; no complicidad ni negocios turbios; lealtad al país, a la Constitución, a México, a que sigamos progresando como lo hemos hecho hasta ahora, y que logremos salir del gran subdesarrollo intelectual en que nos encontramos; y que si bien los presagios al principio de este gobierno fueron fatales; hoy tenemos que aceptar que el país está en un año que va a crecer del seis al siete por ciento en lo económico; que se han creado ya, en el Seguro Social más de 400 mil empleos nuevos, y que así seguimos, y seguramente usted que me honra leyendo estas líneas podrá reflexionar si quiere regresar a los corruptos del pasado, nombres usted ya los conoce, y seguramente ahora en la expresión de nuestra voluntad el 1 de agosto, para saber el camino de los expresidentes, estará de acuerdo con nosotros en que es preferible votar por un candidato de MORENA que regresar a los atracos y las corrupciones que había en el pasado.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com