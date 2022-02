Andrés Manuel define la posición de su gobierno ante la invasión rusa

Sin ambigüedades, subterfugios o salidas falsas, Andrés Manuel ratifica su ideología política y condena con toda razón las gravedades de la invasión a Ucrania cometida por el émulo de Hitler.

Parafrasearé en español el apellido o nombre de Putin, y usted distinguido lector debe ir a la esencia de transmitirle mi sentir en este grave conflicto contra personas inocentes; y que Putín podría ser un sujeto que honrara sus conductas con ese calificativo. Ni machín ni Hitlerín, Putín; el Putín identificado como jerarca ruso y que impuso su mandato hasta el año 2036, considerando que está en los setentas; y que en los próximos 16 años llegará a los 86 si vive, ha honrado sus debilidades y su nombre; hasta donde llega el Putín que desafortunadamente en este tiempo no hay, como ocurrió en el siglo pasado en los cuarentas un Winston Churchill que previniera de esa gran amenaza que en su tiempo fue Hitler, cuando como hoy en Ucrania, en aquel tiempo, en un día tomó Polonia y Austria; en aquella época sin disparar un solo balazo; hoy con alevosía, premeditación y ventaja, y esgrimiendo, esto es muy importante distinguidos lectores, que no vacilará "en usar las bombas nucleares contra el que se atreva a atravesar en su camino” ha hecho pedazos, existen ya en este momento contabilizados 137 muertos y lo peor viene a continuación, la ola llegará a todo el mundo, el incremento de materias primas, de combustibles, y todo porque el Putín no le fue suficiente lo que ha tenido, sino que seguramente quiere, esta es una especulación con fundamento, resucitar a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, porque de otra manera no se entiende, que donde nació Nikita Jrushchov en Kiv, y que fue el sucesor de Stalin, nunca abusó del poder, e incluso se recordará que él fue como el padrino de Fidel Castro, y en aquella memorable reunión de Naciones Unidas, donde Nikita se quitó el zapato y en pleno micrófono en New York llamaba la atención de cuanta gente estaba en esa tribuna.

No podemos quedarnos callados frente al crimen de lesa humanidad que está cometiendo el Putín; no podemos con silencio convertirnos en cómplices del genocidio; tampoco que nuestro gobierno y específicamente Andrés Manuel se hubiera conformado con aquella expresión de no intervención, El Respeto al Derecho Ajeno es La Paz (Benito Juárez) porque aquí el huérfano; el que probablemente haya sido creado en una guardería, hoy ha pasado los niveles elementales de la humanidad, por un afán personalista de querer resucitar a la vieja Unión Soviética.

CONCLUSIONES

Primera. México debe ratificar la agresión del Putín, y además subrayar que son acciones huérfanas; que no tienen nombre, que no tienen madre.

Segunda. Que la lejanía, y aquí pensamos que es un acierto lo que ha hecho Biden, sería una locura que hubiere intentado llevar soldados a esa tierra sólo a morir.

Tercera. Debemos cerrar filas con Andrés Manuel y seguir preconizando la grandeza de México; y que ésta ha crecido y se ha ennoblecido con la Cuarta Transformación; y que pese a quien le pese la revocación de mandato nos permitirá salir con más fuerza, y en junio del presente año que ganemos las seis gubernaturas en juego.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com