Andrés Manuel da otro golpe a la lucha contra la corrupción

Evidentemente que el Presidente Andrés Manuel es el hombre mejor informado desde el punto de vista de la administración pública y de sus entrañas, de lo que pasa en realidad, sobre todo a los más altos niveles como acaba de ocurrir con su visita, recorrido, e inspección de la gravedad de que todos los puertos del país hayan sido corrompidos por diferentes bandas y sectores; en algunos casos con la comisión por omisión de autoridades que volteaban hacia otro lado mientras se hacen las maniobras de corrupción; de aceptar que las autoridades civiles, los encargados hasta hoy del manejo de los puertos ha sido defectuoso; en algunos casos de complicidad; en otros de incapacidad; y en la manera de ellos la nula preparación para combatir este flagelo tan grave contra México, su economía, la recaudación de impuestos, y sobre todo los graves daños que se están causando a los mexicanos y a los que no lo son al utilizar los puertos como los lugares de entrada para las drogas precursoras para elaborar las sintéticas, que es del dominio público que la efedrina y otros, que proceden de China y de diferentes partes en cantidades de millones, era casi imposible que no se dieran cuenta de quienes controlaban los puertos; frente a esto aplaudimos y apoyamos la decisión de que sea la Secretaría de Marina la que se encargue, que además tiene congruencia que los marineros, las autoridades navales están capacitados para hacer su trabajo en las aguas de los mares, de los océanos de México; pero no debemos olvidar que México tiene diez mil kilómetros de litorales, incluidos playas; que tenemos entradas al Océano Pacífico, al Océano Atlántico, el Golfo de México y muchas otras partes; evidentemente hay que incluir, si bien no son puertos precisamente, los tres mil doscientos kilómetros que tenemos de frontera con los Estados Unidos de América, porque igual por esas aduanas es la entrada de productos nocivos y de contrabando, de drogas y todo lo que sabemos de la historia que ha ocurrido con México.

Esto es otro golpe de Andrés Manuel contra la corrupción endémica que azota al país. Poner en manos de la Secretaría de Marina todos los puertos, es aceptar que los civiles que han estado ahí no han podido; se han hecho cómplices; han cometido ilícitos por omisión; han hecho realidad el dicho de “plomo o plata”, y finalmente lo grave es que todos los gobiernos anteriores al de Andrés Manuel lo han tolerado; probablemente han sido cómplices, porque no es posible que con lo que tenemos de mares y todo lo demás, los marineros por ejemplo estén en la Ciudad de México o en otras partes, y no combatiendo, y sobre todo controlando los puertos de entrada a nuestro país que son tan importantes, ubicados en Yucatán, en Veracruz, Tabasco, en Michoacán, en Quintana Roo, en Tamaulipas, y como decíamos toda esta parte de los litorales y de las fronteras, también las del sur, han sido las entradas de la corrupción de los puertos, y que seguramente Andrés Manuel tiene en la mano los números, como él dice tiene los datos adecuados, para que de una vez se cierren las puertas al contrabando, al mayoreo y a la entrada de miles de toneladas de drogas, y de materias prohibidas, que ahora será muy difícil, casi imposible que esos miles de millones de pesos que se estaban perdiendo, se recuperen sobre todo por la incorruptibilidad de la Secretaría de la Marina; de la forma en que están capacitados sus elementos, y de que han dado ya muestras evidentes y suficientes de que como Andrés Manuel, también les preocupa primero México.

No se han dejado de escuchar las plañideras y sobre todo quienes quieren ver cuestiones más allá de lo que se puede hacer, en este caso es importante subrayar, que va a ser necesario reformar la Constitución en sus preceptos, para que la Secretaría de Marina no tenga problemas, porque seguramente algunos partidos de la oposición estarán pensando en que al consumarse estos hechos van a interponer algunos amparos por la constitucionalidad de la Secretaría de la Marina; pero evidentemente que por México como lo está haciendo Andrés Manuel, hay que agregar que hasta hoy podemos afirmar categóricamente que no ha habido un Presidente que haya hecho tanto como Andrés Manuel por los pobres de México; podríamos señalar un lapso de 1920 al año 2020, es decir en 100 años la historia nos ha enseñado cuestiones muy graves, sobre todo de corrupción en el caso concreto de las aduanas; finalmente es evidente que los cuatro directores de aduanas que tuvo Andrés Manuel en los casi dos años que tiene de gobernar, no pudieron, no tuvieron los arrestos suficientes; no tuvieron el apoyo o la imaginación para lograr en la lucha contra la corrupción y el contrabando y en los aeropuertos marítimos de México.

CONCLUSIÓN

Ratificamos nuestro apoyo a Andrés Manuel. Nos felicitamos de que sea un Presidente como lo hecho hasta ahora, para gobernar a favor de los que menos tenemos. Que la Cuarta Transformación está siendo una realidad. Que es evidente y hay que mencionarlo, que hay servidores que llegan a ser serviles por irse más allá de lo que deben, como recientemente acaba de ocurrir con la designación de los cuatro nuevos consejeros electorales, que tendrán a su cargo no sólo las elecciones del año que entra y la revocación del mandato del 2022, sino también las elecciones presidenciales del año 2024; por eso es tan importante que esas cuatro personas hayan sido elegidas, y sobre todo por una mayoría impresionante de los diputados, escogidas para que representen todo lo que es desde el punto de vista de la democracia y la imparcialidad, en las próximas elecciones.





