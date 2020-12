Andrés Manuel aprovecha la crisis y resuleve la gran problemática de la vacuna

¿De qué está hecho el Presidente, que frente a la crisis la coge por los cuernos y la resuelve?. Muestras innumerables.

El ataque a la corrupción endémica y pandémica del país ha dado resultados positivos para todos los mexicanos. La gran crisis de la pandemia, empezando porque México no había tenido nunca algo semejante y carecía de experiencia, más el legado de los gobiernos anteriores que entregaron 300 hospitales a medias o en obra negra, pusieron al gobierno actual contra la pared, porque si de por sí había problemas económicos, la pandemia, que de hecho está llegando ya a un año, porque no debemos olvidar que fue en diciembre cuando ésto se inició en Wuhanen China, y que la Organización Mundial de la Salud ocultó la información, y no la dio hasta febrero o marzo, esos dos meses fueron gravísimos, sobre todo para los europeos, y no olvidar como tantos muertos hubo en Italia que estaba precisamente con las cuestiones de los carnavales, la llegada de los barcos a Venecia por el Mar Adriático; y todo lo que ocurrió precisamente porque China se quedó callada. Pero para nosotros, y a 12 meses prácticamente de crisis, desafortunadamente han muerto más de 120 mil personas, y más de 1 millón contagiados, que desgraciadamente ha sido el precio por la impreparación; por la falta de instalaciones; de personal calificado de epidemiólogos y especialistas; y que justo es reconocer que el Presidente Andrés Manuel López Obrador con lo que tenía empezó a paliar la crisis y tomar decisiones que no podían ser de otra manera más que como se actuó.

Vacuna gratuita para todos. Andrés Manuel cumple su promesa. No se venden; no se especula con ellas; no va a haber discriminación para su aplicación, excepto los sectores que más lo necesitan, para empezar el sector médico, las enfermeras, las personas de la tercera edad y después los problemas.

Andrés Manuel ordenó y Marcelo Ebrard cumplió de vincularse con diferentes empresas a nivel internacional, en el transcurso de este año, y que así se suscribieron contratos con diversas empresas, e incluso la participación de Carlos Slim con Astra Séneca, con la posibilidad de que se embotellen las inyecciones en Argentina y se hagan efectivas en México; todo esto más las marcas como Pfizer, Moderna, Johnson etcétera, México está en la cúspide con esto, tan es así que ya llegaron al país las vacunas; ya se inició prácticamente la vacunación del personal médico en tres Estados de la República — la Ciudad de México, Guanajuato y Estado de México—; y evidentemente han llegado, de acuerdo a los contratos, las vacunas que se pactó, ha habido problemas de logística, pero evidentemente que ya es una realidad en México, empezó su batalla contra el coronavirus a través de estas vacunas, que se sumarán a millones de personas, y que podremos mantener siempre la sana distancia, las medidas adecuadas, porque no es cuestión de una panacea y de creer que al que le pongan la inyección va a librar la vida, no, la realidad es que hay que seguirse cuidando; que bueno que el gobierno finalmente toma una decisión tan importante, porque debemos pensar de dónde salen los recursos económicos; evidentemente de los ahorros del combate a la corrupción, y que como lo ha dicho el Presidente, hay suficientes billones de pesos para pagar y comprar las vacunas; de hecho ya se está haciendo así, y ya se están aplicando gratuitamente a toda la población.

No podemos soslayar el gran problema que tuvimos en el año 2011 con el problema del H1N1, y que le tocó a Calderón llevarlo delante, y que sin embargo los resultados fueron negativos; tuvimos tres días de cuarentena, y era un mercado negro de vacunas impresionante; esto se acabó, y hoy afortunadamente es cuestión de esperar, de la capacitación que se está haciendo de los médicos militares y las enfermeras, para que todos los que estén en la imposibilidad de recibir la vacuna la tengan, y sobre todo como reiteramos, primero el personal médico y después la población más vulnerable.

También debemos mencionar a los gobernadores disidentes, que ellos querían accesar a la vacuna para hacer un negocio electoral, para poderlas manejar para las elecciones de junio del año que entra; pero se enfrentaron a una realidad; el único que pudo comprar las vacunas es el Gobierno Federal, regalarlas, que su aplicación sea gratuita para todos los mexicanos, considerando que somos 130 millones de mexicanos y unos que están evidentemente en la edad de que hay que ponerles estas vacunas; se habla de 10 a 12 millones de personas de la tercera edad, probablemente sean más, pero lo importante es que nuevamente Andrés Manuel cumple su papel como gobernante. La vacuna será gratuita para todos y ya no es una promesa; sino una realidad, porque ya la vacunación se inició ayer precisamente, y así va a seguir sea cual fuere el día, el fin de año, el año nuevo etcétera, y esto seguramente llegará a todo el país, y a todos los sectores, y seguramente, en virtud de que como es del conocimiento público, las vacunas no tienen el coronavirus sino que tienen unos mecanismos que permiten que el cuerpo de cada quien active su propio sistema para defensa; entonces las reacciones han sido relativamente severas porque ha habido inflamación, algún dolor, pero sin reacciones diversas; no habría razón para que hubiera otros problemas, en virtud de que a diferencia de la mayoría de las vacunas, éstas no contienen el coronavirus.

CONCLUSIÓN

Nuevamente nos congratulamos de ser y pertenecer a la izquierda mexicana de adeveras. La que gobierna para todos. La que encabeza Andrés Manuel, y que nuevamente nos da muestras de su amor por México y los mexicanos, al tener ya en el país las vacunas, y que ya se hayan empezado aplicar. Si usted que me honra leyendo este artículo está en estos supuestos, hay que alinearse, hay que informarse, hay que ponerse en la hipótesis para recibir la vacuna, y que en su momento, por la edad o por otras circunstancias la reciba cada quien en su lugar.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com