Presupuesto justo, alcanzable y equitativo: la oportunidad de crecer

La idea de buen gobierno va más allá de la ausencia de corrupción. Se refiere a instituciones transparentes, equitativas y con reglas predecibles para todos, pero también a la consolidación de dignos representantes de las y los ciudadanos, aquellos que luchan y levantan la voz para ofrecer soluciones y no problemas, aquellos que ante la falta de un presupuesto imparcial, solidario y justo no desisten y se mantienen firmes en la lucha.

Hace falta más que una crítica por redes sociales o comentarios malintencionados para desprestigiar a otros, mucho más que una guerra sucia. La pregunta es: ¿por qué no hacernos el bien entre tanto mal?, principalmente cuando nuestra sociedad carece de solidaridad y empatía. Cómo sería si en lugar de dividir, acusar y pelear tendemos una mano a aquellas personas que están viviendo en carne propia una enfermedad, desempleo, falta de oportunidades e incluso la posibilidad de tener un representante que garantice y defienda sus derechos; en la actualidad pareciera que esa opción suena absurda.

A pesar de que los tiempos que corren no son del todo buenos y que resulta difícil aceptar que la pandemia aún no ha acabado, tomémonos el tiempo de sentarnos, reflexionar sobre este año que está a días de terminar y pensemos en el siguiente con múltiples expresiones esperanzadoras, intenciones de mejora, de cambio y de renovación, no solo en el ámbito social, sino también en el político, siendo este último el más importante.

Es necesario reivindicar las necesidades de la gente, aceptar los retos impuestos por las y los ciudadanos; es urgente que haya mayor apoyo a los programas sociales y acciones que se contemplaron en el paquete económico para fortalecer rubros como seguridad pública, infraestructura, educación, salud, campo, medio ambiente, entre otros. También es indispensable aceptar los retos impuestos por los ciudadanos, los cuales se deben traducir en satisfacción de anhelos colectivos, haciendo a un lado los personales, en unos y otros.

Las carencias de nuestro estado son muchas y deben ser objeto de priorización y solución. Tengamos la voluntad de fortalecer y ampliar una democracia que ya está debilitada, luchemos por rescatar aquello que como ciudadanos nos mueve e interesa: ver florecer a nuestro estado. Hoy más que nunca Morelos nos necesita, asumamos con responsabilidad nuestro deber para cuidar los recursos y gestiones que permitan mejorar las condiciones sociales de las y los ciudadanos, tengamos fe en que en este año 2023 se logrará reducir la brecha de desigualdad y el rezago en municipios.

Empecemos por la precaria atención en salud, sigamos luchando por una educación de calidad, por generar empleos y mejores condiciones de vida, por hacer frente a la terrible ola de violencia que día a día tiñe de rojo nuestras calles y nos atemoriza. Debemos fortalecer y construir un modelo de sociedad que esté abierto al camino del entendimiento, en el que prevalezca la confianza y el respeto por las diferencias del otro, en el que los esfuerzos y medidas de atención correspondan a soluciones integrales en beneficio de las y los morelenses.

Es urgente demostrar que somos una nueva clase política, que se requiere un cambio en las mentalidades imperantes y en quienes hoy en día se dicen llamar “servidores públicos”. Hoy, está en nosotros ser más participativos y mantener esta tendencia positiva, influyendo de manera importante en nuestro estado. La vida y años de lucha por buscar una renovación política, además de espacios y oportunidades de crecimiento, está en nosotros. ¡Es ahora; no mañana!

Morelos merece un trato justo y equitativo y está en nuestras manos avanzar hacia ese mismo fin. No dejemos que la falta de sensibilidad nos impida continuar con la verdadera esencia del actuar político, quienes luchamos y defendemos a capa y espada los intereses de la gente, nos encontramos en el proceso de construcción de estructuras sociales basadas en la justicia, la equidad y la igualdad. Nadie dijo que sería fácil, pero a través de estos renglones reitero mi compromiso y disposición para seguir trabajando y responder al llamado de las y los morelenses.

Hoy nos toca construir nuevos paradigmas sin temor y miedo a confrontarnos, desbloqueemos la ruta del diálogo, porque como legisladores estamos para atender y resolver.