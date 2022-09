Política: el valor de la acción colectiva

Los nuevos comienzos siempre son épocas de grandes oportunidades. Mientras muchos suelen tener miedo, o sentirse aterrados por el qué pasará, otras personas como tú y como yo, saben que abrir la puerta a nuevos retos, nos debe motivar a reflexionar sobre lo qué queremos y cómo lo conseguiremos; reflexionar sobre a dónde vamos como ciudadanos en este barco llamado Morelos, y nos obliga a pensar sobre lo que estamos haciendo como individuos y como sociedad.

Ha pasado casi un mes desde que cumplí mi primer año de trabajo legislativo, y como joven representante de la ciudadanía, me llena de emoción darle la bienvenida a un año más, donde seguiremos con la misma fuerza centrífuga y concretando acciones en favor de Cuernavaca, mi distrito, y claro del resto de la entidad.

A lo largo de este caminar, hemos tenido enormes satisfacciones y valiosos aprendizajes, donde en cada colonia encontrábamos un escenario que demandaba esfuerzos redoblados.

No es fácil, pero teníamos muy en claro que nuestros cuatro ejes de acción, eran las áreas en que se centraría nuestra labor, iniciativas y programas a lo largo de nuestros primeros 365 días.

Cada uno de estos ejes implican un cúmulo de acciones que refleja las metas que nos propusimos, y mi primer informe legislativo, es una muestra de la labor realizada en equipo, de los logros obtenidos, pero sobre todo, es un testimonio de que la cercanía, la apertura, la sencillez y la honestidad están contribuyendo a hacer de Morelos, una entidad más incluyente y con mejor calidad de vida.

Estoy convencida de que la nueva clase política tiene que presentarse con rostros y nombres, con ideas y con trabajo; con caminos recorridos en sus distintas trincheras de la vida cotidiana y política. Hombres y mujeres con una agenda social fuerte pero con ideas claras, que se quieran sumar a este gran proyecto, llamado Morelos.

Sabemos que enfrentamos como generación, retos importantes y es preciso construir una narrativa no solo en el discurso y en las acciones, si no incidir en la sociedad, en la vida de las personas; y para ello el camino no es sencillo, pero es constructivo y eso lo hace punitivo en el transitar para llegar a ser una opción política como proyecto social y democratico, y nos da fuerza para poder demostrar de qué estamos hechos, y seguir consolidando el camino deseable y posible de una democracia fuerte que abra puertas al encuentro de una construcción social.

Lo anterior, solo es parte de las ideas que hemos venido planteando desde el día uno que llegamos al Congreso; sabemos que las necesidades son muchas pero sentimos un profundo compromiso hacia quienes confían en nosotros, y estamos convencidos que los grandes logros se forjan a base de pequeños esfuerzos. Este segundo periodo legislativo vamos con todo; por ti, por tu familia y por Morelos.