INE, voz y voto de la democracia mexicana

“¡El INE no está solo!”, “Yo defiendo al INE”, “El INE no se toca”, estas y otras consignas le espetaron al Presidente cientos de miles de voces ciudadanas indignadas, preocupadas y dispuestas a la defensa del árbitro electoral, que es referente a nivel mundial y que se ha identificado como pieza clave del sistema democrático mexicano.

Ahora me pregunto: ¿cuánto le dolió la marcha del pasado domingo al presidente López Obrador y sus más cercanos colaboradores? Para un político que se cree el dueño de las calles y de la verdad, el ver a decenas de miles de personas, de distintos orígenes, tintes políticos y formas de pensar, oponerse a una reforma electoral, que lo único que busca es concentrar en manos del propio poder ejecutivo federal los procesos electorales, resultó un desafío inédito.

¡El INE no está solo!, un grito que se escuchó aquí, en todo México y más allá de las fronteras, es hoy el resultado para unirnos como sociedad, para proteger y seguir consolidando a una de las instituciones más importantes para el presente y futuro de México. Durante casi cuatro años, el INE ha logrado sortear el acoso constante por parte del grupo en el poder con el propósito de minar su autonomía, en buena medida gracias al reconocimiento y apoyo ciudadano. Sin embargo, en la recta final de este gobierno y ante las cada vez más próximas elecciones presidenciales, se intensificarán los intentos para controlar -o cuando menos debilitar- a la autoridad electoral, la cual es un aliado indispensable para ejercer nuestras libertades y así tener elecciones limpias, justas y competitivas.

En la actualidad, México vive tiempos de definición: defender a las instituciones y salvar a nuestro país o claudicar ante un gobierno autoritario que quiere silenciar, a cualquier costo, las voces que piensan diferente. Como país nos ha costado mucho construir instituciones que protejan nuestros derechos y libertades y mantengan sus resultados, a pesar de los cambios de gobierno. Sin embargo, la extinción del INE no sería lo más grave. Lo es que la voluntad popular esté secuestrada por el poder, cuyo titular en vez de conciliar y buscar la paz social, solo se dedica día con día a ofender a todos los que no comulgan con su credo, a desnaturalizar principios y valores, a corromper la historia patria y, sobre todo, a desmembrar el tejido social.

Sin duda somos muchos los que defendemos la legalidad, los que reconocemos nuestra historia, los que queremos fortalecer y perfeccionar a las instituciones y, sobre todo, los que luchamos por nuestras libertades y nuestros derechos, por eso salimos a las calles, exigiendo que el Instituto siga siendo la columna vertebral que sostiene a la democracia mexicana y uno de los garantes de nuestras libertades esenciales.

Es necesario insistir en eso, porque significa no sólo una agresión a las instituciones existentes, sino a la posibilidad de procesar nuestra vida política en un formato democrático. Nuestro país no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno, incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad en todo el proceso electoral. México no merece regresar al pasado, porque lo construido permite elecciones auténticas.

No es si el INE gasta o no mucho dinero en las elecciones, el financiamiento partidario, el tiempo de spots en televisión, incluso el número de diputados o senadores. Lo que la reforma intenta de fondo es quedarse con una nueva institución electoral que no tiene nada que ver con la actual, sin una estructura capaz de supervisar el voto, tanto a nivel federal como estatal, con consejeros nombrados en forma manipulada desde el propio gobierno, destruyendo los órganos y los tribunales locales, concentrando en el ámbito federal todo el poder y apropiándose del padrón electoral.

No regresemos al México posrevolucionario, en el que las elecciones derrochaban desconfianza en el pueblo mexicano, donde sólo había un partido dominante con voz y voto competente que acapara el poder político y sin limitante alguno.

Hoy la ciudadanía es capaz de defender una institución de esta envergadura por la vía constitucional de la libre manifestación, asociación y expresión de sus ideas. Mientras esta lucha continúe no seremos cómplices del fin de la democracia en nuestra Nación. Tomaremos las calles de la Ciudad de México y de muchos estados más, defendiendo la democracia. Alzaremos la voz para que este gobierno entienda que no cederemos ante los caprichos. Marcharemos por la lucha de quienes nos antecedieron y por el bienestar de las nuevas generaciones; caminaremos entrelazados para decirle claro y de frente a este gobierno que no permitiremos que destruyan a nuestro país.

En 32 años de existencia, el Instituto Nacional Electoral ha organizado elecciones, contado votos, garantizado alternancias pacíficas y sufrido transformaciones que lo han llevado a ganar un espacio de confianza en la sociedad. Es momento de defender la democracia, hoy es el Instituto Nacional Electoral, mañana puede volver a ser la UNAM, el INAI, la CNDH u otros organismos autónomos, e incluso nosotros como ciudadanos, por eso ¡Con el INE no!

#YoConfíoEnElINE