Análisis a opinión de Denisse Dresser

Ese Análisis sobre la capacidad de nuestro presidente lo único que causa es lástima. Ver cómo una periodista que fue respetada y admirada y además pagada por los gobiernos anteriores y ahora recibe muy poco chayote, está inconforme por qué la nueva construcción de un México más justo y menos desigual se está gestando en un gobierno austero y honrado sin corrupción y sin la injusticia hacia el campo mexicano, el cual fue avasallado por políticas públicas personalistas que solo beneficiaron a unos cuantos y abandonó a millones de campesinos para usarlos como instrumentos electorales y proseguir con un plan de aniquilación dictada por George Soros, utilizando a expresidentes engañados y Maiceados con el fin de apoderarse de las riquezas de muchos pueblos latinoamericanos implantando el neoliberalismo en cada uno de ellos para enriquecer con la llamada globalización y extender sus tentáculos económicos en todo el mundo enriqueciendo solo algunos grupos de poder y dejando en la vulnerabilidad a millones de seres humanos convirtiéndolos en esclavos y no en seres productivos independientes, creando enfermedades en sus laboratorios como el sida y ahora en coronavirus para el extermino de la raza humana más desprotegida, ya que no aportan económicamente nada, según ellos el virus causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), fue creado artificialmente en laboratorios, por científicos estadounidenses, según declaraciones de tres especialistas publicadas en el periódico británico Sunday Express. El doctor John Seale, del Reino Unido, está totalmente convencido de que el virus del SIDA es fruto de la mano del hombre. Por su parte, el doctor Robert Strecker, estadounidense que ha estudiado el SIDA desde que se conocieron los primeros casos, señala que "no se conoce ningún virus animal que tenga todos los síntomas del SIDA, por lo que debe haber sido creado genéticamente de virus diferentes".

Lógicamente este plan debería llegar al año 2030 cuando ya México este fuera de Estados Unidos por completo económica y territorialmente, explotando sus recursos naturales hasta desposeerlos de cuánto tenemos pero se les atravesó el diablo con un pueblo harto de la miseria. AMLO no es el enemigo a vencer , son los pueblos como Colombia , Venezuela, Brasil, Argentina, Perú, México, que gracias a AMLO abrieron los ojos y que ahora les incomoda brutalmente, nuestros ex presidentes solo son instrumentos, títeres del dominio extranjero que buscan demostrar quién es más poderoso y no entienden que todos somos seres humanos y vivimos en la misma tierra donde no debería haber fronteras ni diferencias raciales, es una lástima también ver cómo atacan miserablemente al único ser humano que está logrando un cambio en México, cuantos países quisieran tener la fórmula que se ha implementado en nuestro país con el fin de ver por los más desvalidos, chequemos durante cuánto tiempo se ha mantenido el campo mexicano en el abandono total hasta se hicieron reformas políticas para no atender el campo o vender la producción de la riqueza petrolera, minería, ferroviaria, energía eléctrica y hasta nuestros mantos acuíferos, además de la privatización de la educación donde sólo estudiarán los hijos de los poderosos funcionarios públicos que se han sentido dueños de todas las riquezas naturales de nuestro México, abusos tras abusos corrupción inaudita en los niveles más altos de la política mexicana coludidos con el crimen organizado y asociándose con los carteles de la droga, movimientos de miles de millones del erario público a cuentas personales disfrazando empresas fantasmas, manejos turbios de capitales golondrinos a paraísos fiscales internacionales y todo solapado por los mismos expresidentes que ahora se desconocen unos y los otros pero con una sola cabeza iniciador y promotor del desastre que México vive ahora, gracias al titiritero mayor Carlos Salinas de Gortari, incubadora de cientos de miles de delitos de todo tipo, multimillonario gracias a la venta de tantas empresas en su periodo con lo que ha financiado mil cimientos desestabilizadores para todos los sexenios posteriores al de él, sometiendo a su voluntad a los títeres ex presidentes imponiendo el diabólico plan global del desdesarrollo por medio de neoliberalismo que hoy por hoy nos tiene de rodillas y todo esto poca gente lo entenderá pero alguien lo tenía que decir y se dijo, ok he dicho. ¡Contestación a Denisse Dresser y políticos que la acompañan!