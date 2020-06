Ampliación de cuarentena

La determinación del Ayuntamiento de Cuernavaca para extender la suspensión de sus actividades esenciales hasta el 30 de junio, es el preámbulo de la extensión general de una larga cuarentena que, entre la poca responsabilidad social y los errores e inconsistencias de los distintos niveles y esferas de gobierno, ha funcionado apenas para reducir la frecuencia de contagios de Covid-19 que mantienen al estado en situación crítica.

El incremento de dos dígitos en los contagios diarios, la prevalencia de una alta movilidad social, la alta concentración de gente en algunas zonas, mantienen al estado en semáforo rojo y no pareciera haber posibilidades prontas de modificar la conducta de la población (hacer las mismas cosas genera frecuentemente los mismos resultados). Ni las 352 defunciones, ni los 1,833 casos reportados, ni el índice de letalidad de 19%, nada pareciera suficiente para modificar los hábitos de la población para reducir la posibilidad de contagios, tampoco para hacer que los municipios, el gobierno estatal y el federal cambien la estrategia de atención a la pandemia, ni a sus efectos económicos y sociales.

Se reconoce, eso sí, que al tiempo de extender la cuarentena en sus oficinas, el alcalde Villalobos esté preparando, junto con empresarios, comerciantes, ciudadanos, la próxima reapertura de algunas actividades no esenciales. Pero también se mantienen, a través del comité de científicos que sigue los datos de la pandemia, las recomendaciones para que esta reapertura sea paulatina y con “bioseguridad”, lo que implica que de ser necesario un retraso mayor, éste se concretará.

Por el momento, todos los indicadores advierten que el lunes entrante, 15 de junio y primera fecha tentativa para retomar algunas actividades, el semáforo de Morelos seguirá en rojo, el alcalde de Cuernavaca sólo se adelantó a lo que seguramente será anunciado en el plano federal las próximas horas: la cuarentena continuará, y el motivo principal de tensión social seguirá vigente por lo menos 15 días más de lo programado.

Esto podría no ser tan mala noticia, si los gobiernos estatal y federal entregan apoyos a empresarios, a trabajadores independientes, a familias en riesgo alimentario de forma general y eficiente. La experiencia dice, sin embargo, que es prácticamente imposible que ello ocurra. Si bien las primeras semanas de la contingencia no faltaron los políticos que hicieran todo un show de la entrega de despensas y apoyos sanitarios, bastó que el Impepac advirtiera sanciones a la autopromoción durante la pandemia para que dejaran, no de publicitar, sino de hacer las entregas. Peor ha sido el apoyo del gobierno a empresas, muy pocas han recibido recursos de rescate que, además son insuficientes, lo que ha provocado la quiebra de alrededor del 40% de los locales comerciales y de servicios en el estado. Muchos más apenas sobreviven, otros han cambiado de giro temporalmente para paliar el daño provocado por la pandemia.

La extensión de la cuarentena traerá mayores tensiones sociales y los gobiernos no parecen estar preparados para resolverlas: difícil fin de semestre.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx