AMLO recupera para el gobierno federal, para beneficio de mexicanos e instituciones de gobierno 269,500 mdp

Reiteradamente y siendo un tema cotidiano, en el pasado, voy a escoger el lapso 2012 al 2018, uno de los negocios que más ganancias daban era la negociación de la falta de pago de impuestos; la iniciación de procedimientos para cobrar la imposición de multas ante las faltas de pagos que no eran de un mes, sino que se hicieron cotidianos, y en el lapso de los seis años mencionados hubo quienes acumularon por evasión miles de millones de pesos; ésta era la principal fuente de negocios con la connivencia de despachos privados de especialistas en derecho fiscal; funcionarios corruptos, y todos con la participación para inflar las cantidades por adeudos de impuestos, vino la magia de los arreglos, verbigracia, alguna empresa que en ese lapso dejó de pagar 5000 millones de pesos en impuestos, se le imponían multas por otros 1000 millones, y esto era un tesoro; se empezaba a negociar con el deudor, se le ofrecían reducciones importantes en la que participaban los de adentro -funcionarios- y los de afuera –abogados litigantes–. Andrés Manuel, ya debe reconocerse de esa forma Licenciado en Ciencias Políticas no en Ciencias Jurídicas acabó con los despachos de abogados, litigantes y funcionarios corruptos que habían encontrado en ésto una verdadera mina de enriquecimiento ilegítimo.

Se terminaron los negocios particulares, celebrados al amparo del sistema de administración tributaria, que como dije en el pasado -2012 al 2018- litigaban con la complicidad de los de adentro -funcionarios- y los de afuera –abogados litigantes– que en sus arreglos se manejaba como lo señalamos antes, ante la deuda de determinados impuestos, por el retraso se imponían multas y accesorios, gastos, y una cantidad determinada que se debía, llegaba a alturas estratosféricas, se licitaba al causante incumplido, se le hacía ofertas, había reducciones y beneficios para todos, menos para el Gobierno Federal; tampoco para sus instituciones, y esto se convirtió en una práctica nacional de evasión del pago de impuestos, con los argumentos que permanentemente se esgrimen de que “para qué pago impuestos si se los roban los funcionarios”; razón no les faltaba a quienes así opinaban, y tuvo que venir alguien que no era abogado, para hacer un esquema y para darse cuenta de qué se trataba, y en ese momento, el Presidente, Andrés Manuel, se asume como un gestor, como un litigante, como Presidente de la República, y encabeza con sus funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del SAT la batalla hasta lograr, y los ejemplos son del dominio público, que personajes de los más ricos del país pagaran, esto es en el pasado, en un lapso de seis meses más de 30,000 millones de pesos; hoy de acuerdo a las informaciones al día, se señala que la fiscalizaciones de la que estamos hablando, tuvieron un incremento del 25% en el lapso de enero a junio del presente año, que en ese lapso tan sólo por multas se impusieron 6700 millones, y que precisamente este es un plan, es un objetivo de los señalados, en el plan nacional de desarrollo, que el Presidente de la República presentó, y que hoy, y esta es la noticia importante, él encabeza para beneplácito de México, de evitar la corrupción, y sobre todo que se logre como se ha hecho hasta ahora, a la luz pública sacar la información, que como dijimos antes, estos procedimientos medidos tienen una efectividad del 97.3 por ciento, e incluso hay que señalar que en su momento el SAT actuó correctamente, los impuestos se recuperaron con auditorías, y finalmente hay que subrayar que Andrés Manuel se convirtió en un abogado fiscalista empírico, y logró lo que no se quería y no se había podido hacer en el pasado, cobrar y acabar con la corrupción.

En conclusión debo reiterar que en este lapso, estos primeros seis meses del año 2020, ha habido ya denuncias, en este momento llegan hasta 62 los funcionarios acusados que pertenecen a la Administración General de Aduanas; a la de Servicios al Contribuyente y la Administración General de Auditoría Fiscal Federal entre otras; estos han sido acusados de los principales delitos como acceso ilícito a sistemas y equipos de informática; contrabando, falsificación de documentos y uso ilícito de atribuciones y facultades; para terminar el ejemplo es del dominio público y está en todas partes, la estafa maestra viene hacer hoy la cereza del pastel, porque habiendo terminado ya el plazo del asunto de la señora Robles está en la hipótesis de que se le acuse a ella de estafa maestra.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com