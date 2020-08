AMLO, Cuauh y la posverdad

La posverdad es un término nuevo cuya definición es comúnmente huidiza, ocurre que se trata de un conjunto de condiciones y síndromes que hacen a grupos sociales más o menos propensos a ignorar los hechos, a cambiar lo evidente por lo compatible, la verdad por los anhelos. Radicalización, wishful thinking, rencor social o personal, filias irracionales, patrisanismo y otras jugarretas mentales adjetivadas por condiciones económicas, sociales, políticas, religiosas, son constituyentes del complejo conocido como posverdad y que, sin grandes estudios sobre el origen, algunos mercadólogos y políticos saben aprovechar de maravilla.

El mejor oportunista de la posverdad en México es López Obrador. El presidente es admirable en el uso que da a los anhelos de un gran número de mexicanos que, justamente por eso lo siguen; resulta ejemplar en la política nacional y le ha servido para mantener altísimos niveles de popularidad, pese a los muy mediocres resultados de su gobierno en prácticamente todas las áreas. López Obrador no habla verdades, sino frases que casan perfectamente con lo que el público quiere oír, por eso siempre tiene un escándalo o un linchamiento para cada necesidad de distracción, y ha tenido muchas.

La más reciente, promover una encuesta para determinar si se debe enjuiciar o no a los ex presidentes no tiene desperdicio. Los ex presidentes, igual que los ex gobernadores y en general toda la clase política, tienen una imagen generalmente mala entre la ciudadanía. Pero se trata de un asunto de percepción, de lo que grupos de personas interpretan a partir de fragmentos de realidad y de discursos parciales y partisanos sobre las gestiones públicas. En términos de realidad, para proceder contra cualquier persona hay un andamiaje jurídico que incluye la integración de carpetas de investigación con pruebas suficientes para inculpar a alguien de un determinado delito. Esto lo sabe cualquiera que haya tomado cursos de civismo, pero el asunto es desahogarse, López Obrador aprovecha todo lo que tiene a su disposición para utilizar a su favor la enorme indignación que tienen los mexicanos con el pasado político, el problema será cuando no haya elementos jurídicos para proceder contra los expresidentes, ¿qué quedará? El desgaste institucional puede ser verdaderamente intolerable.

En Morelos, por ejemplo, los expedientes abiertos contra el ex gobernador, Graco Ramírez y muchos de sus colaboradores, no parecen haber prosperado. Hubo más de 30 denuncias, de las que se judicializó menos de la tercera parte; el encono contra el ex gobernador sigue, pero aparentemente poco se pudo hacer desde el gobierno estatal, incluso con denuncias en mano, lo que está lesionando aún más la imagen de Cuauhtémoc Blanco quien igual aprovechó en encono contra los políticos para posicionarse, pero muy pronto agotó la fórmula.

Que quienes tienen el poder se esfuercen de tal manera para explotar los sentimientos morales de la población no es nuevo. Los políticos no dicen verdades, sino lo que la gente desea oír, la variante ahora es el intento de imponer esas percepciones a la realidad.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx