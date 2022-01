Ambiente y ciencia

Partimos del hecho de que todo lo que existe de conocimiento en ciencia está sujeto a comprobación, por lo tanto, es falseable. Estamos siempre en condiciones de continuar la evolución del conocimiento mismo. Aun cuando en física, química y matemáticas sí hay leyes, teoremas y teorías, las cuales son menos probable que cambien.

Existen infinidad de ejemplos acerca de diferentes aspectos que se consideraron como hechos cuando después, posiblemente con más información, cambió nuestro punto de vista. Es evidente que muchos grupos biológicos han cambiado su clasificación. Hablando de plantas, se puede mencionar (sólo por poner un ejemplo) al género de Leguminosas Acacia (sensu lato); y escribo “lato” cuyo significado, en su amplio sentido, implica amplia circunscripción (visión). La propuesta que cada día se va aceptando más es que dicho género (el huizache y cubata de Morelos, p. ej.) debería incluir cinco grupos que hay en Morelos de manera natural (por cierto, ya existía desde hace varias décadas esa propuesta, en términos generales): Acaciella, Mariosousa, Senegallia, y Vachellia. Por lo tanto, no implica tiempo -necesariamente- sino la consideración con el mayor consenso por parte de los especialistas en leguminosas (en este caso).

Y eso podría sonar un poco ambiguo en primera instancia, si no se aclara con mayor precisión. ¿Quién reamente establece lo anterior? Son los colegas (COL) iguales o semejantes, en inglés peers; es decir, cuando uno escribe una propuesta de artículo para publicar a cierta revista científica, de alguna manera son las o los COL los que determinan si dicho artículo se publique (o no), o si es necesario hacer algunas correcciones. De alguna manera, es una cuestión de “oferta y demanda” para definir cuál es la revista adecuada para publicar dicho artículo Por supuesto, que algunas veces ocurren ciertas atrocidades, pero eso es lo menos común, es decir que de manera poco ética se decida el destino de una publicación. Digamos que esas revistas (las tramposas), por “selección natural”, normalmente se van eliminando del entorno “respetable” de revistas científicas.

Con base en lo anterior, hay que tener mucho cuidado cuando se desdeña la información científica. En el actual gobierno, particularmente federal, esto pasa a menudo. Y considero que (en la mayoría de los casos) no es hecho de mala fe, simplemente no saben distinguir claramente entre información “buena y mala” y con base en ella tomar decisiones. Basta decir que existen muchas “publicaciones” que no necesariamente (para nada) están siguiendo un rigor científico y pueden mal informar a la sociedad.

En este sentido, lo mejor para un gobierno es contar con un buen cuerpo asesor científico que analice dichos temas y finalmente el gobernante principal- tome la mejor decisión con base en dos principales conceptos: espacio y tiempo. La 4T tienen gente muy brillante, aunque también debemos aceptar que ahí hay personas (como en todo entorno de este tipo) con algunas evidentes limitaciones conceptuales.

Sólo esperemos que se tomen decisiones con base en la información balanceada entre ciencia y comunidad. No debemos olvidar que el “pueblo sabio” no siempre tiene la razón; a veces la democracia no necesariamente existe en ciencia. De ahí lo importante que su equipo de trabajo, y el gobernante, sean quienes finalmente tengan la capacidad de encontrar el punto medio de cualquier tema. Es decir, que aquel o aquella que sepa escuchar adecuadamente a sus COL -en bien de la sociedad en su conjunto- logrará mejores resultados, independientemente de la aceptación popular.