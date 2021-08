Alma González Figueroa: Defensoría de los derechos de las audiencias

Hace muchos años escuché comentar a Jorge Saldaña, el conductor más “incómodo” de aquellos tiempos en programas de radio y televisión, lo que el “Tigre” Azcárraga —dueño de una las televisoras más importantes— decía: «Total, México es un país para jodidos y su cultura es para que la gente se bañe con jabón Palmolive y se lave los dientes con Colgate».

Esa frase se me quedó grabada en la memoria con gran indignación, aunque era verdad que las audiencias éramos totalmente pasivas e ignorantes, además de desvalidas de cualquier derecho.

Cuando llegué a Morelos escuché por primera vez en la radio un programa en el que se hablaba de las Defensorías de las Audiencias, con la fabulosa maestra Elizabeth Brauer, a quien nunca conocí, pero sí escuchaba con toda atención. Ojalá sus cápsulas culturales se pudieran escuchar a través de podcast. Son una verdadera joya.

No me perdono el no haberme tomado la delicadeza de comunicarme a su programa para averiguar de lo que se trataba eso de las Defensorías. Un día no la escuché más en la radio y luego supe, con mucha tristeza, que había fallecido. Pero su legado ha trascendido, así como su compromiso con el Sistema de Radiodifusión, que no tenía rumbo, y que logró con la consolidación del Instituto Morelense de Radio y Televisión como organismo público descentralizado.

Es Alma González Figueroa quien ha dado continuidad a la Defensoría de las Audiencias, desde 2016, quien además de ser una gran comunicadora, es una gran compañera del Taller de Literatura de la poeta Alejandra Atala.

Alma nació en la CDMX, y llegó a Cuernavaca hace poco más de veinte años. Es comunicóloga, por la Universidad Metropolitana, además de tener en su haber muchos otros diplomados y talleres, como el de la SOGEM, por ejemplo. Su trayectoria como profesionista ha sido a través de anuncios para cine y televisión, principalmente. Trabajó en una dirección de la SEP, hoy Instituto Nacional de la Educación para Adultos. También trabajó para la Secretaría de Salud, Secretaría de Relaciones Exteriores, y entre uno y otro trabajo hizo muchos trabajos como independiente haciendo guiones y producciones.

Alma tuvo un negocio en el Centro, conjuntamente con Vilma Cordero, con la idea de crear un ambiente para que los parroquianos se reunieran y pudieran hablar del devenir de la vida. Ahí asistieron principalmente y sin así determinarlo, universitarias y universitarios con maestrías y doctorados, por lo cual se fue modificando el estilo de vida del lugar. Al principio había más personas extranjeras que locales, pero poco a poco se fue dando a conocer el lugar en donde se hacían exposiciones de pintura, lecturas de poesía y presentación de libros. El escritor, Luis Zapata Quiroz, pionero de la literatura LGBT, llegó a filmar uno de sus cortometrajes en ese lugar.

Al mismo tiempo fue promotora del proyecto “Juntos por amor, A.C. - Grupo CD4, en donde trabajaban por la diversidad sexual y la prevención de la violencia doméstica, además de editar y distribuir la revista “Queernavaca” en lugares frecuentados por la población LGBTI, promoviendo la educación sexual para la prevención del VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual, además de la organización anual de la Semana Cultural de la Diversidad, distribuyendo folletos de prevención y condones en sitios de reunión de hombres que tienen sexo con hombres.

Pero, ¿y qué es eso de la Defensoría de las Audiencias? Bueno, tema largo y serio todavía, porque parecería ser que, particularmente los concesionarios de los medios, quieren que sus audiencias sigan siendo consumidoras pasivas, sin reconocerlas como sujetos de derecho, pero las diferentes Defensorías están haciendo todo un trabajo pedagógico para que las audiencias se interesen y hagan uso de sus derechos, además de sus derechos como ciudadanos, frente a la oferta de un servicio público de radio y difusión.

Es un tema trascendental para nuestra sociedad. Un cambio radical para despertar las conciencias, la imaginación y abonar ética e interés a los contenidos (no moralinas) para que estén más apegados a las necesidades reales de la población que desea alcanzar acciones más interesantes en los contenidos que ve y escucha. Por ejemplo: La inclusión de la perspectiva de género, la de los pueblos originarios, la diversidad sexual, el cuidado del medio ambiente, etc., además de aportar sugerencias, comentarios o quejas para mejorar esos contenidos.

No se trata de censura en las programaciones, sino de engrandecer el pensamiento de la población y poder gozar, finalmente, de nuestro sagrado derecho de expresión.

Titánica labor.

Cortesía | Reicelda Oxilia

Para ponerse en contacto con Alma González:

defensoria@imyrt.org. o llamar al teléfono al 777 24 36 200 ext. 24