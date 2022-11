Alineación de Morena para Morelos (V)

Estando ya en noviembre de 2022, faltando más de doce meses para el registro de las candidaturas al gobierno del estado de Morelos, y para la elección de julio de 2024, se asoma el nombre del candidato del partido que encabeza la preferencia electoral en Morelos.

Por estar en pleno mundial, podemos hablar de alineaciones, un grupo de personas seleccionadas, un equipo que sigue las indicaciones del director técnico.

Desde el espacio de artículos anteriores construyo una lista de aspirantes por Morena para la candidatura, su selección (en lista ordenada alfabéticamente por nombre de pila):

David Jiménez González, Juan Ángel Flores Bustamante, Juan Salgado Brito, Lucía Meza, Margarita González Saravia, Omar García Harfuch, Rabindranath Salazar, y Rafael Reyes Reyes.

Por su partido aliado, el Partido del Trabajo, tenemos a Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Quienes integran la lista están trabajando desde su espacio, a favor de su candidatura.

Pero un elemento se introduce en el juego político local, la alianza política del titular del ejecutivo con el partido Morena expuesta de forma pública en acontecimientos del segundo semestre de este año, especialmente desde tres hechos centrales. La integración de Cuauhtémoc Blanco Bravo como consejero nacional del partido en septiembre de este año.

La participación de su hermano Ulises Bravo en la vida de Morena en Morelos, como consejero y contendiente por la presidencia estatal. Y la conducta de Mario Delgado Carrillo, quien en su papel de presidente nacional de Morena y director técnico de su selección, ha respaldado la acción política de Ulises Bravo como un liderazgo del partido en el estado y su expresión pública a favor de las acciones del ejecutivo en relación con la conducta de los diputados locales.

Delgado articuló en su visita del 17 de noviembre de este año, dos enunciados: “sé que en el Congreso de aquí de Morelos sí habido ocasiones en que no se apoya a nuestro gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, cuando él es un gran aliado del presidente de la república; entonces no podemos andar con regateos, no podemos andar con cuestiones que no apoyen la transformación que se hace en Morelos”, y “entonces quiere decir que están traicionando al movimiento, y pues si es así pues no van tener futuro en Morena”.

Sus efectos son transmitir una indicación de votar las propuestas del ejecutivo y apoyarlo sin chistar, condición que no abona al diálogo entre poderes. Por extensión le otorga espacio político para participar en el proceso para definir candidato al gobierno de Morelos en la elección de 2024.

También se establece como sanción para quienes no se apeguen a la conducta que el comité nacional espera de su militancia, la pérdida de oportunidades futuras. La división de poderes y el libre albedrío de los diputados y militantes del partido se elimina con la declaración de Mario Delgado. Asoma la exigencia de disciplina total de quienes militan en su partido para aceptar las definiciones que el ejecutivo tome. La imagen transmitida por el gobierno del estado y la actuación de sus integrantes, permiten suponer sin duda, que su propuesta para la candidatura es Víctor Mercado Salgado.

La cesión y otorgamiento de espacio político a favor del del ejecutivo y su aspirante, modifica las condiciones para el proceso de definición de la candidatura al gobierno del estado por parte de Morena. Victor Mercado es ya el titular de su selección.¿Podría ser que rodaron los dados y la suerte está echada para la candidatura deMorena para la gubernatura de Morelos? ¿Podrán los alineados esperar turno y suplir al titular?

