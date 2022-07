Los ingenieros mexicanos

“Creo que la formación académica de los ingenieros en México es de de la mejor calidad del mundo”

Ricardo Aguirre García

Este viernes 1º de julio se conmemoró el Día del Ingeniero en México. Una profesión que me honro en ejercer desde hace casi 30 años. Ingenieros mexicanos que merecen reconocimiento hay muchos, pero en esta ocasión prefiero contar una historia reciente, la de un joven ingeniero que me contó su experiencia, Ricardo Aguirre García tiene 28 años, es Ingeniero Civil egresado de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, fue contratado en nuestro país por una empresa trasnacional que cuando terminó una de sus obras aquí, se lo llevó a trabajar a Nueva Zelanda, aquí un poco de su historia contada por el mismo:

“Comencé a trabajar en Acciona en México, en un desarrollo residencial llamado Maranta Bosques en Santa Fé y en el nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el centro de la ciudad. Actualmente trabajo en Acciona Infraestructuras Nueva Zelanda como Ingeniero de Control de Proyecto en una carretera al norte de la ciudad de Auckland, es la extensión de la carretera principal del país, que han ido actualizando por tramos para cumplir con la demanda y el crecimiento poblacional. Es un proyecto de 800 millones de NZD (alrededor de 10 mil millones de pesos) que consiste en la construcción de 18 km de carretera.

Nueva Zelanda es un país con mucha diversidad por lo que en el proyecto trabajan ingenieros locales, pero también de otros países como Inglaterra, Australia, India, China y Pakistán, entre otros. Al principio estaba un poco nervioso porque en mi cabeza iba a un país de primer mundo en donde supuse que llegaría más a aprender que a aportar, pero la realidad ha sido muy diferente. He logrado sobresalir rápidamente y sé que mis aportaciones han sido muy valiosas para el proyecto y le empresa, por lo que he podido subir de nivel rápidamente dentro de la organización.

Creo que la formación académica de los ingenieros en México es de de la mejor calidad del mundo, si tomamos como referencia lo que he notado de otros ingenieros egresados de Universidades de otros países que han trabajado en el proyecto.

Otra de las razones por la que creo me ha ido bien en Nueva Zelanda fue que trabajé primero unos años dentro de México y después salí al extranjero. Acostumbrarme al ritmo y a la manera en la que se trabaja en la construcción en mi país me permitió que al llegar a Nueva Zelanda yo fuera más eficiente que los demás, el trabajo duro es característico de mi país y se aprecia mucho en otros lugares del mundo. Yo le diría a los estudiantes de México que no se achiquen, que sepan que somos de los mejores del mundo, que estamos muy bien preparados y sabemos trabajar, eso es lo que buscan las empresas”.

Estoy seguro que esta historia es una de muchas que los ingenieros mexicanos pueden contar de su trabajo a lo largo y ancho del planeta, el ingeniero mexicano tiene la capacidad de crear, de encontrar soluciones creativas a problemas que requieran emplear diversos recursos y herramientas, es trabajador, creativo y dinámico; con capacidad para afrontar condiciones adversas.

Los profesionales de la ingeniería en México hoy día nos nutrimos de las ciencias, las humanidades, las artes; y podemos dedicarnos a una diversidad de actividades que van desde el diseño, desarrollo y ejecución de proyectos complejos, en áreas del conocimiento predominantes tales como la hidráulica, la mecánica, la eléctrica, la química; y por áreas emergentes como aquellas relacionadas con los sistemas computacionales, la mecatrónica, las energías renovables, la nanotecnología, la biotecnología, la ingeniería ambiental y el desarrollo sustentable, entre otras. ¡Felicidades colegas!





