AMINCA Una nueva historia

El nacimiento de AMINCA

“Esta será la tarea de AMINCA: poner en el corazón de la gente y de la agenda nacional, al tema del agua, en la primera prioridad”

Sen. Beatriz Paredes Rangel

El nacimiento de la Asociación Mexicana de Ingeniería y Ciencias del Agua A.C. (AMINCA) es un hecho histórico. Se trata de una nueva una organización gremial, multidisciplinaria y sin fines de lucro, que ha sido creada por un grupo de amigos y colegas con el propósito de impulsar la gestión integrada, la sustentabilidad y la seguridad de los recursos hídricos.

Su campo de acción abarcará, desde distintas perspectivas, la técnica, la ciencia y la sociedad; por ello, se busca que sus asociados sean expertos en las diferentes disciplinas que tienen relación con el agua, no es una asociación solo de ingenieros sino también de abogados, sociólogos, biólogos y de cualquier otra disciplina relacionada con la gestión del agua, lo cual representa nuestra principal diferencia con otras organizaciones.

AMINCA nace con el gran compromiso de proponer acciones concretas, no se trata de hacer política, se trata de organizar foros y debates, de hacer estudios, proyectos, análisis y de presentar conclusiones a los tomadores de decisiones con una visión esencialmente técnica y con un espíritu de servicio a la sociedad, se trata de que seamos una asociación cercana pero crítica, siempre presente en los asuntos clave del sector hídrico nacional. AMINCA busca ser una asociación de referencia y de consulta obligada, capaz de plantear, promover, discutir, defender y, en su caso, proponer soluciones que impulsen el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente; siempre manejándose con los más altos estándares de ética y profesionalismo.

Para mí es un gran honor ser parte de este grupo de Socios Fundadores, encabezado por Guillermo Leal, nuestro primer Presidente del Consejo Directivo, y en el que participan personalidades muy diversas como Ramón Aguirre, Arturo Palma, Cesar Herrera, Álvaro Aldama, Judith Domínguez, José Antonio Rodríguez Tirado, Juan Pablo del Conde, Jorge Carlos Saavedra, Héctor Fernández Esparza, Tania Robles, Rafael Val, Jesús y José María Campos, Jorge Hidalgo, Alfonso Gutiérrez, Oscar Luna, Juan Carlos García Salas, Víctor Bourgett, Humberto Marengo y el Maestro Oscar Vega, entre otros.

En la presentación de la AMINCA estuvieron presentes muchas personalidades del sector agua, como el Ingeniero José Luis Luege, ex Director General de la CONAGUA, el Lic. Héctor Herrera, ex Presidente de la Barra Mexicana de Abogados, el Ing. Rafael Carmona, Titular del Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACMEX), el Lic. Raúl Rodríguez, Presidente del Consejo Consultivo del Agua y representantes de BANOBRAS, del Banco Mundial, del BID y de organizaciones de la sociedad civil, entre muchos otros.

En los mensajes, la Senadora Beatriz Paredes y el Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento, el Dip. Rubén Muñoz invitaron a los miembros de la AMINCA a ser participantes activos de la política hídrica que se está construyendo hoy día. Destacaré puntualmente tres de sus afirmaciones: Primero, El agua es un tema de tal importancia, que no debe estar subordinado a otro sector, hay que volver a presentar la iniciativa para que exista una Secretaría de Recursos Hídricos, no es posible que el recurso sea administrado por una institución de segundo o de tercer nivel. Segundo, no debemos soslayar los aspectos financieros, los presupuestos federales y locales en materia de agua deben incrementarse notablemente, hoy se invierte aproximadamente la tercera parte de lo que debería estarse invirtiendo. Y tercero, la Ley General de Aguas, que actualmente se redacta, debe reglamentar el artículo cuarto constitucional, que consagra los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, pero no más, la reglamentación del 27 debería seguir siendo materia de la Ley de Aguas Nacionales. Hasta la próxima.