Adiós a los partidos patito

Jajajaja jajaja ¡qué bueno que van a desaparecer los partidos patito!

Me van a decir que qué gacho, que ya nadie quiere a los partidos de siempre y que todos merecen una oportunidad… pues la tuvieron y pelaron.

La verdad es que entiendo los esfuerzos de mucha banda por abrir nuevas opciones, pero hay que ser realistas, todos los partidos que fueron creados para este periodo, estaban apadrinados por personajes de dudosas intenciones o para quitarle votos a los partidos predominantes: puro negocio.

Por ejemplo el Partido Fuerza por México, que decía que iban a ganar Cuernavaca con Sergio Estrada y la manga del muerto… nada!

Por cierto que amigos de confianza me contaron que saludaron a Sergio Estrada después del 6 de junio y el ex alcalde y ex gobernador que vio frustrado su sueño de repetir, en una postura lastimada y lastimosa, aseguró que él no tenía necesidad de gobernar Cuernavaca, pero que Cuernavaca hubiera necesitado de él… jajajaja.

Otros ejemplos de partidos patito son Renovación Política Morelense, el Partido Podemos, Alianza Social, o un chorro de los que no me sé ni sus nombres y que por supuesto postularon a puro desconocido o conocido pero sin capital electoral, ya ni decir capital político.

Ojalá que además del PRD y el Verde Ecologista que finalmente adquirieron la dimensión que tenían desde hace años pero que salvaban con las alianzas y coaliciones, se fuera también uno que otro de los que dicen llamarse "grandes" y que son un espejismo.

Es que viven de la lana de todos nosotros y francamente, es un desperdicio de dinero cuando hay tantas necesidades entre la banda.

Ya se van los partidos patito, nos van a dejar descansar unos años, pero volverán con la misma cara o con otros nombres, en cuanto la ley y la autoridad electoral lo permitan.

Me parece que bajo cualquier análisis, incluso aquellos que hablan del derecho de la gente a constituirse porque la ley así lo permite, Morelos no debería dejar que se repita un escenario en el que tuviera 23 partidos, porque resultaría otro fiasco como el que ya vivimos este 2021.