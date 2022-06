Nuevas Reglas

Por supuesto que cuando al alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui se le pregunta si quiere ser gobernador responde con la misma fórmula de cualquier servidor público a estas alturas del calendario político: “mi preocupación ahora es” (y acá se pone en la forma el cargo que representa o el encargo que tiene). La noticia entonces es que el alcalde, con todo y el uso de la tradicional frase que poco dice, haya rematado confesando que tiene interés en ser gobernador del estado.

Aquella frase de “el que se mueve no sale” perdió vigencia desde el final del siglo XX, cuando un Vicente Fox aceleradísimo armaba una campaña para hacerse de la candidatura del PAN y luego de la presidencia de la República. Pero la tibieza en la clase política ha perdurado en lo público como forma de autoprotección por dos vías: evitar un enfrentamiento directo y desgastante con los rivales y presumir que no se descuida el cargo que se tiene con sueños futuristas. Eso no funciona. Por una parte, desde mucho antes de que los candidatos confiesen públicamente sus intenciones, las campañas negativas en su contra de parte de sus rivales son constantes, agresivas y por temporadas se vuelven abrumadoras; y por la otra, la percepción ciudadana es que los políticos se la viven poniendo más atención al cargo futuro que al actual. El desgaste de las figuras políticas entonces se da por el ejercicio del cargo en sí mismo, más que por la confesión de futuras aspiraciones. A lo mejor los políticos lo saben y su posición trata solamente de no parecer “tan atascados”.

Porque algo cierto es que aspirantes como Ángel García Yáñez, Rabindranath Salazar, Margarita González, Juan Ángel Flores Bustamante, Manuel Martínez Garrigós, hace ya tiempo andan en campaña, algunos aún sin saber bien a qué cargo aspiran o qué les dejarán en la rebatinga los otros aspirantes, pero se reúnen, buscan apoyos, elaboran proyectos, prometen apoyos, y todo eso que se hace para preparar una candidatura. Curioso porque salvo Ángel García, el resto quisiera la misma candidatura al gobierno del estado, la de Morena.

José Luis Urióstegui sería el segundo aspirante confeso de la oposición en Morelos. Otros que podrían salir en el futuro próximo son Agustín Alonso hoy en Nueva Alianza; Jessica Ortega en Movimiento Ciudadano; Francisco Sánchez Zavala, del PAN; y uno empieza a complicarse para completar la lista, porque lo cierto es que los políticos de la oposición parecieran haberse retirado. Y claro que Manuel Martínez Garrigós, podría ser abanderado por otra fuerza política si en Morena le cierran las puertas otra vez, lo que parece ocurrirá, pero fuera de él los otros políticos de carrera en Morelos parecen dedicados ya francamente a otras cosas, algunos hasta son comentaristas políticos.

Porque en el plano federal, en cambio, los que desde la oposición aspiran a construir una candidatura a la presidencia de la República ya tienen planteada alianza partidista y desde hace mucho tiempo trabajan para posicionarse: Ricardo Anaya, Enrique de la Madrid, Margarita Zavala, Santiago Creel, Francisco Domínguez, Diego Sinuhé. Aunque las elecciones son en la misma fecha, en Morelos no hay trabajos partidistas siquiera para la construcción de candidaturas en común, salvo el que a través del Frente Cívico Morelense hacen, entre otros, el ex gobernador, Graco Ramírez para construir una alternativa electoral a Morena, que hasta ahora parece de una solidez espantosa. Probablemente el primer reto en Morelos sea precisamente el construir un proyecto de alianza opositora para lo que se requiere que las dirigencias de los partidos hagan a un lado los intereses de grupo con los que han secuestrado los membretes. ¿Alguien apuesta a que puedan acordar algo el grupo de los Martínez Terrazas en el PAN, el de Jonathan Márquez en el PRI (el PRD ya no cuenta)? Parece más cercana en el estado una alianza con Movimiento Ciudadano que entre los dos partidos más antiguos de México, a pesar de los ejemplos en todo el país.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx