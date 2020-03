Abuso de los diputados federales para ser reelectos, mientras Andrés Manuel acepta la revocación de mandato presidencial

Grave resulta que los diputados federales actuales hayan aprobado seguir ejerciendo su envestidura, de tal manera que sin necesitar licencia y permiso para iniciar su campaña para el período 2021-2024 y así seguir siendo diputados para poder reelegirse, lo que va más allá porque podrán hacerlo en total por cuarto períodos en total, – el próximo más tres–, lo cual es nefasto para el país;

∝porque para México ha sido positiva la no reelección, tarea que se aprobó en el 2014 y que pronto pagaremos las consecuencias, por la ambición y los graves perjuicios que sufriremos todos los mexicanos por culpa los actuales diputados federales, y en su caso los locales, y llegado el tiempo también gozaran de este privilegio los senadores de la República.

Sea cual fuere el enfoque de la reelección, la historia de México desde la época de Francisco I. Madero con el sufragio efectivo “No Reelección” ha sido positivo para el país; grave es la aprobación de los diputados para efectuar su reelección y seguir siendo diputados libres, sin presiones, para usar su poder, su situación, su dinero y fuerza política para reelegirse a pesar de sus fracasos y obvias y pendientes razones el periodo 2018-2022, es evidente que al solicitar, y así lo han aprobado ya en comisiones y en Pleno, y esto lo están remitiendo a la Cámara de Senadores que ojalá detengan, para empezar que pidan licencia, que se separen del cargo para iniciar esa campaña de reelección; de otra manera será lamentable que no solamente tres sino hasta doce años puedan seguir ejerciendo su cargo, con los resultados de fracasos actuales, evidentemente que a pesar de que MORENA tuvo mayoría en el actual período, arrastrados y gracias a la cercanía y a la aceptación de Andrés Manuel ellos también se han beneficiado; grave será que aun cuando haya reelección, no logre el partido del gobierno la mayoría, y entonces caigamos en un fracaso a pesar de las reelecciones para los programas el año que entra, porque si no hubiere una mayoría relativa habrá graves fracasos para gobernar porque las acciones y los programas de gobierno de Andrés Manuel serán parados; por ello insistimos en que este abuso, para empezar de entrar a la campaña sin siquiera pedir licencia, ojalá que la Cámara de Senadores le ponga un alto, una limitación, cuando menos para que el país se beneficie a pesar de esa reelección.

El segundo tema enunciado al principio es, como en sentido contrario, Andrés Manuel ha aceptado la revocación del mandato presidencial a la mitad de su gobierno; es indiscutible, y él toma el riesgo, si fallara la aceptación el país caería en una crisis impresionante, porque si se revocara el mandato tendría que dejar la presidencia de la República, situación muy grave que contrasta con lo que se aprobó en el año 2014 de la reelección para que éste entre en vigor a partir del año 2021.

En conclusión debemos señalar que la situación de la reelección va a ser abusiva y dañina para el país, y la aceptación de la revocación del mandato desde nuestra perspectiva debe hacerse extensiva también a los diputados federales, locales, y a los propios senadores, porque en un momento dado habrá un abuso y solamente someter al Presidente de la República a esa revocación del mandato o del fuero es grave; ahí la ley debe ser pareja y en última instancia si se acepta ya la reelección y la revocación del mandato debe hacerse para bien del país y no para un grupo determinado o un partido político de los que actualmente existen.

Además hay que agregar lo que viene, que no sabemos si sean tres, cuatro o diez nuevos partidos políticos los que participarán en las elecciones del año 2021 para la selección y la elección de los nuevos diputados federales; frente a esta perspectiva el país merece una reflexión, y que usted que me hace el honor de leer estas líneas piense que la reelección no es lo mejor para el país, por ello nosotros abogamos porque en su momento esto lograra radicarse y que siguiéramos con la limpieza y lo que ha ocurrido a partir de que se establecen los primeros gobiernos en México, cuatrienio y sexenios, que todos desde 1930 a la fecha han podido terminar sus períodos completos; el panorama en México se descompondrá al haber reelección, como está ocurriendo, por ejemplo en Colombia o en Chile, donde viejos presidentes que fueron una vez y vuelven hacerlo, vienen con mayores y graves problemas.

Imagínense ustedes distinguidos lectores que en estos momentos cualesquiera de los viejos presidentes mexicanos: Carlos Salinas, Fox, Calderón, Zedillo o cualquiera otro pudiera tener la opción de reelección, y se nos apareciera de repente con que nuevamente Enrique Peña Nieto vuelve a ser presidente de México; todo esto es grave desde el punto vista del Presidente y para nosotros; también será grave para los diputados federales, locales, Presidentes municipales y los senadores de la República.

Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com