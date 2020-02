Abatir la corrupción, el gran reto para México

El reto más importante para el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador es abatir la corrupción que permea en la esfera política-administrativa y que tiene efectos en la sociedad mexicana.

México pasa principalmente por dos problemas que aquejan a su sociedad: la inseguridad y el bajo crecimiento económico, dos temas que están ligados y que no pueden atenderse aisladamente. Sin embargo, una de las causas generadoras de ambas problemáticas es la corrupción que impera en nuestro país, fenómeno que ha estado presente en nuestra historia, pero que en las últimas tres décadas se ha agravado generando un binomio corrupción-impunidad que ha desdibujado al Estado de Derecho y por ende a sus instituciones, quedando vulnerable ante el crimen organizado y el poder económico de entes supranacionales.

De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2018 que elaboró Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 138 en el ranking de corrupción de una lista de 180 países, ubicando a México como el país “más corrupto” entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), generando un verdadero reto para el gobierno entrante de López Obrador que ha manejado el discurso de combatirla desde sus raíces.

Ya en el gobierno, López Obrador ha emprendido acciones que bajo su visión atenúan este mal que aqueja al país, como la cancelación controvertida del proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, la venta del avión presidencial, así como investigar a personajes como Rosario Robles quien está siendo objeto de proceso judicial al igual que Juan Collado. Y ahora, el caso del ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, y su reciente detención en España, es un movimiento más de su estrategia contra la corrupción, que, si en verdad quiere erradicarla, necesariamente debe implicar a más personajes de alta jerarquía de los sexenios anteriores, yendo en contra de lo que dijo en campaña que durante su gobierno habría “borrón y cuenta nueva” y que no habría “cacería de brujas”.

En enero de 2020 Transparencia Internacional publicó su Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente al 2019, donde México se ubicó en el lugar 130 mejorando su posición respecto al índice de 2018, observando que, con López Obrador, de manera minúscula, el país ha ido frenando la corrupción que no sólo atañe a la esfera política-administrativa, sino que ha permeado en la ciudadanía, donde pareciera que la regla es la cultura de la ilegalidad. Al respecto, debemos tener en cuenta el otro elemento que acompaña a la corrupción, que es la impunidad, ya que ésta existe por no haber sanciones para quienes quebrantan la norma jurídica, animando tanto a funcionarios como particulares a seguir ejerciendo la corrupción, pues si no hay sanción ni responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria hacia los que transgreden la ley, se incentiva a cometer ilícitos aparejados a casos de violencia, generando una falta de credibilidad hacia el Estado y sus instituciones.

De tal manera, la corrupción al ejercerse en forma vertical, debe combatirse desde el más alto nivel del poder público en virtud de contar con más recursos económicos y humanos para ello, aunado a que los efectos de la corrupción en la Administración Pública Federal son más trascendentes en la efectividad y legitimidad del régimen político, sin que ello implique pasividad en este rubro a nivel local y municipal.