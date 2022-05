A.C. ¿Asociación de Criminales o Asociación Civil?

José Juan Conejo Pichardo

Actualmente diversas Asociaciones Civiles (A.C.) se encuentran involucradas en situaciones de engaños,estafas, fraudes y robos; estas organizaciones están sumando a grupos de liderazgos e infinidad de incautos.

Existen Asociaciones Civiles que están dentro del marco de la ley ante notario público y que están ofreciendo productos y servicios que muchos de ellos no son parte de sus objetos sociales de su acta constitutiva y otras son pseudo A.C., las cuales están operando libremente sin serlo, es decir son grupos que solo tienen el nombre escrito de A.C., fundación o federación; hace algunos años comenzaron a ocupar la modalidad de colocar los nombres de agrupación, unión, alianzas,etc, sin contar con los registros ante una autoridad autorizada para dar fe de ello, que en este caso es un notario público; muchas de ellas realizan diversos actos fuera de la ley que se cubren con habilidad colocando las letras de ONG ( Organizaciones no Gubernamentales) y OSC ( Organizaciones de la Sociedad Civil), sin especificar rubro de trabajo y sin dar más datos de si están o no en una acta constitutiva notarial, muchas de estas organizaciones son creadas por criminales que realizan trámites judiciales, hacen peticiones, piden donaciones y apoyos para eventos que después no los cumplen, ofrecen sus productos, servicios, programas y proyectos a la iniciativa privada, a funcionarios públicos y a la comunidad donde quieren operar y que resultan en ser unas estafas maestras. El esquema de trabajo de una ONG y OSC es muy amplio, esto permite que los criminales tengan de igual forma un amplio abanico de trabajo en diferentes sectores de la sociedad donde están sus posibles víctimas.

Las autoridades de las distintas dependencias de gobierno, políticos y funcionarios públicos tienen gran culpa del crecimiento de estas organizaciones criminales y de sus dirigentes, ya que no regulan correctamente a las ONG y OSC y no dan revisión a documentos que les presentan para propuestas, proyectos y programas por parte de estas organizaciones, no verifican si son o no organizaciones constituidas, no revisan los documentos que les entregan para realizar gestiones y pedir apoyos, se hacen pasar por personas del tipo moral, pero sus oficios y documentos carecen de los datos de RFC, CLUNI, de registros notariales, las autoridades también deben revisar la veracidad de los mismos datos.

Las autoridades al no revisar esta parte de legalidad de las organizaciones los criminales aprovechan esta situación para hacer de las suyas y obtener recursos económicos y en especie; otro punto muy importante que les abre la puerta a estos criminales es que saben muy bien que en esas propuestas de proyectos y programas que le entregarán a las autoridades no les pedirán planes y estrategias para desarrollarlos de forma óptima, no les pedirán estudios de factibilidad,ni mecanismos de medir el proceso de desarrollo y de los resultados, no les pedirán lo mínimo que sería describir la misión, visión, metas, etc, esto les facilita entregar propuestas que sean aceptadas y más aún si cuentan con las bendiciones del mismo funcionario público, del apoyo de alguien dentro de esa dependencia,es muy diferente cuando es una participación publicada en el periódico oficial tierra y libertad o en la página web de la misma dependencia y dan las normas de operación, en este momento es cuando se le complica más la participacipar al criminal para obtener esos beneficios.

Muchas peticiones llegan directo al funcionario público y son autorizadas partidas económicas o entrega en especie con arreglos previos y bajo el agua, en lo oscuro; la finalidad es empoderar más al mecenas y patrocinador que es un político y es aceptado por los dirigentes de estas organizaciones ya que ellos se llevarán la foto para el FB, el like, el premio, el reconocimiento en papel, engordaran el currículum y se llevaran un dinero, ¿ y la ayuda a las personas?, eso será, después o solo darán una pequeña parte, otros políticos y funcionarios se hacen de la vista ciega y dejan que los dirigentes de estas organizaciones hagan de las suyas disfrazando causas de apoyo de asistencia social y que realicen fraudes, estafas, engaños, robos y venden humo a empresarios y sociedad interesada en aportar ayuda a esa buena causa; los criminales para ello se ponen el disfraz de agrupaciones religiosas, de activistas sociales, de líderes de pueblos originarios y se colocan en la mano la bandera de temas y causas de vivienda, salud, derechos humanos, indígenas, educación, artesanos, productores, migrantes, discapacitados, personas de la tercera edad y un largo etc y salen con el grito de guerra; estos criminales ofrecen resolver las problemáticas de comunidades en los municipios de nuestro estado, de bajar recursos, de ser promotores y gestores, de exigir justicia y derechos y le meten presión y amenazas a algunas autoridades para obtener sus fines personales.

Siguen siendo pocas estas pésimas organizaciones y son menos los liderazgos que realizan estas actividades criminales donde piden dinero, hay quienes piden dinero para material de construcción a bajo costo, para eventos, para comprar sillas de ruedas, para llevar proyectos de apoyos para el campo, para la economía de las familias y de un momento a otro desaparecen, no contestan el teléfono, dicen que está todo parado, pero no regresan el dinero y no entregan comprometido, solo vendieron humo, solo acarrearon gente para el evento del político, para que brillara en la foto , para dar su voto y apoyo, para cerrar calles, de esto viven, buscan una posición política, un huesito en alguna oficina de gobierno, en recibir favores del funcionario público y otros solo vivir de una supuesta imagen pública volátil y que si bien le va les den un lugar en una larga fila de espera para ser un de esos políticos que apoyaron y repetir la estrategia.

No te dejes engañar por falsas organizaciones, pide sus registros, pide que se identifiquen y que sus nombres y cargos estén en el acta constitutiva y que describa sus objetos sociales, los cuales correspondan a lo que te ofrecen, como autoridad no des paso atrás ni des gestión a la fuerza con estas pseudo organizaciones y sus lidercillos baratos.

Te invitamos a que seas colaborador y voluntario en organizaciones que sí estén trabajando con verdad, apegadas y dentro de la ley, no te sumes a organizaciones de papel o de humo, no regales tu tiempo, dinero y esfuerzo en ellas y sus dirigentes, si dicen ser súper organizadas y ser docenas o miles de integrantes y ser personas de un trabajo verdadero y se dan golpes de pecho de ser personas honestas y honradas, que den un ejemplo de ello muy tangible, que constituyan ante notario público su organización, que cumplan con sus objetos sociales, que paguen impuestos como el resto de organizaciones que si están registradas; recuerda que tener diversos grupos de WhatsApp, tener miles de seguidores en FB y tener también miles de likes no es ejemplo vivo de ser líder, no es significativo de decir tengo una buena ONG u OSC, ya que te falta una pequeña cosa, que es estar dentro de lo que marca la ley para serlo, recuerda una organización ( persona moral)tiene personalidad legal cuando tienes RFC, CLUNI y acta notarial de ella y por favor no te identifiques con credenciales apócrifas por que tu organización también lo es.

Recuerda poner todos los datos que den legalidad a tu organización al momento de girar documentos ante autoridades e iniciativa privada, da muestra de ellos a tus integrantes, a las personas en las comunidades donde trabajes, esto dará diferencia a los criminales que no dan datos, si te dan datos verificalos, cerciórate de lo que te ofrecen. Si requieres apoyo para ello comunicate con nosotros 7774231431.