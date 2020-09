A nadie le importa la reconstrucción en Morelos

“Unidos por Morelos” fue creado mediante decreto emitido por el gobierno estatal anterior con el propósito de ordenar y dirigir las acciones del proceso de reconstrucción, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Quienes están ahora en el poder no tuvieron ningún empacho por darle continuidad a ese organismo, ya que a pocos días del segundo aniversario del sismo, el Gobernador presidió la sesión de instalación del Comité Técnico de “Unidos por Morelos” (17 de septiembre de 2019).

Sin embargo, esa instalación y los nuevos nombramientos del Comité Técnico sólo tenían la evidente intención de no seguir en el vacío institucional durante 2019 y anunciaba lo que finalmente ocurrió: que no tendría ninguna función ni interés de ejercer facultades para coordinar nada.

En aquella sesión del año pasado, se nombró al ex secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal; al ex secretario de Desarrollo Social, Gilberto Alcalá; a la ex directora del Coeval, Catalina Ocampo y al actual secretario de la Contraloría, César Santana; además, se nombró como secretario Técnico a Adrián Escobedo Rendón.

Tal vez puedan argumentar que los cambios de titulares han sido la razón para que este organismo no funcione desde 2019, ni siquiera creo que el secretario técnico sepa que existe una página oficial que urge actualizar (http://unidospormorelos.morelos.gob.mx/). Lejos de parecer surrealista, es patético. Pero pinta nuevamente lo que ha sido este gobierno y su marca: mantenerse ajenos a toda responsabilidad.

La otra explicación que tengo es que no les interesa dar vida a un organismo que creó la pasada administración, pero si esa fuera la razón no entiendo porque durante tanto tiempo no han creado nada nuevo que sustituya al organismo. Ya comentaba la semana pasada que ni siquiera existe registro de alguna reunión de trabajo relacionado con la reconstrucción.

Hace unos días, en el discurso que dio el Gobernador en Zacatepec frente al Presidente y al responsable del Programa de Reconstrucción federal poco o nada podemos encontrar para conocer lo que se ha realizado Morelos como tareas en beneficio de la gente.

Nuevamente la gente queda sola, padeciendo y exigiendo una solución. Así lo vimos en las imágenes de las personas que esperaban al Presidente para que conociera sus casos y pudiera dar su atención.

Los representantes ciudadanos, o sea, los diputados, ni siquiera han asomado la cabeza. Sólo tuvieron a bien crear una comisión especial que se quedó en el papel. Los partidos de oposición tampoco están presentes. Ni por el lado de los que fueron gobierno y pudieran defender lo realizado y que son ahora oposición, pero tampoco por el lado de quienes se dicen representar los intereses ciudadanos.

Es increíble el grado de omisión en el que se encuentran las instituciones en Morelos. No existen “pesos ni contrapesos” y lo lamentable es que parece que a nadie le importa.





