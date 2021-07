A 3 años del triunfo del pueblo

La semana pasada, celebramos el Informe del 3er año del triunfo histórico democrático del pueblo de México, en el Patio de Honor del Palacio Nacional. Fue un evento solemne, en el cual se dio cuenta de los distintos logros que han sido alcanzado por la administración presente en diferentes rubros. Veamos algunos de los más importantes.

En primer lugar —y quizá uno de los más importantes debido al contexto actual— la salud. Contrario a lo que ocurría el año pasado, donde el mundo apenas comenzaba a encontrar soluciones para la pandemia, este año estaremos más protegidos, pues la campaña de vacunación avanza de manera acelerada, los índices de contagio se han reducido y hay más personas que siguen las medidas de sanidad. En algunos puntos del país, está por dar inicio la vacunación para personas de 30 a 39 años, es decir, que una parte importante de la población (específicamente aquella que presenta mayores riesgos frente al virus) ya ha sido completamente inmunizada o está por recibir (si es el caso) la segunda dosis de la vacuna.

En materia económica, vale la pena resaltar que el comercio y el turismo están en recuperación, a partir del fuerte golpe que sufrieron debido a la contingencia sanitaria. Afortunadamente, los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá y, aunado a ello, no se ha contratado una deuda externa adicional. El peso no se ha devaluado y, como no se veía en 36 años, el salario mínimo ha crecido un 44% en términos reales.

También, los programas de apoyo al pueblo se han mantenido firmes, el apoyo a las y los estudiantes de México, a las personas más desfavorecidas, a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores, continúa. Estos se mantendrán, pues han sido elevados a rango constitucional por la actual Legislatura. ¡Enhorabuena!

Por otro lado, en materia de seguridad también hemos visto avances aún con los obstáculos que se heredaron de administraciones pasadas, que dejaron crecer y fortalecerse al crimen organizado en México. Hemos dado cuenta que la respuesta no está en una guerra frontal, sino en métodos más eficaces que atiendan las raíces del problema. Se trata de terminar con las condiciones que propician el ingreso a la vida delictiva. La meta es alcanzar paz y seguridad para todas y todos los mexicanos.

Las victorias que se han alcanzado son reconocidas por el pueblo de México, lo que se demuestra en la encuesta presentada durante el informe, que señala que el 64.7% de las personas encuestadas piensan que el gobierno actual representa un cambio importante y, a su vez, el 87.4% está de acuerdo con este cambio

Enhorabuena a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, por ser quien abandere en movimiento más grande de la historia moderna de nuestro país. También, por haber reafirmado el apoyo del pueblo de México a partir de tres ejes rectores: No mentir, no robar y no traicionar. Estos principios viven y son cumplidos por quienes integramos este movimiento de transformación nacional. ¡Vamos hacia adelante!

Lucy Meza, senadora por Morelos / Redes sociales: @LuciaMezaGzm