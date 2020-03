9M #UNDÍASINNOSOTRAS

“Tengo cien años, lo que no tuve para mí, lo quiero para ustedes”. Es el texto de una pancarta que llevaba una mujer en silla de ruedas, el mensaje es tan contundente como las diferentes expresiones de miles de mujeres en movimiento el 8 de marzo.

Esa movilización me llenó el corazón, fue un aliciente para ese grano de arena que hemos puesto todas para ir modificando nuestro entorno; el mensaje es tan palpable que me hace recordar a mi abuelita, quien no pudo ir a la escuela pues “no era para mujeres”, eso le impidió aprender a leer y coartó oportunidades en su vida.

Y así continuaría con mi madre, quien ha sido capaz de buscar más oportunidades y romper los esquemas del matrimonio por siempre.

Pero con los avances al paso de las generaciones, es claro que falta mucho para ese estatus igualitario al cual aspiramos.

Las marchas del 8 de marzo unieron a miles alrededor de América Latina, en México el movimiento se escuchó en todo el territorio.

Ahora bien, no puede omitirse el mensaje equivocado de las menos, aquellas quienes decidieron poner violencia a un movimiento en busca de acabarla, esas quienes no creen en el Estado de Derecho y por taparse la cara ya se sienten anarquistas; esas que exigen la renuncia del Presidente como si con otra persona al frente fuera a cambiar la manera de tratarnos de nuestros padres, hermanos, jefes o compañeros de trabajo.

El problema es mucho más complejo a una sola petición, pero no tomaré más líneas de esta columna para hablar de las acciones equivocadas, porque fueron muchísimas más las acertadas.

Al hablar de nuestras similitudes, corroboramos por qué según el INEGI, 2 de cada 3 fuimos violentadas en algún momento de nuestras vidas; cuando pensamos en nuestras coincidencias, podemos intentar ponernos en el lugar de las madres en búsqueda de sus hijas desaparecidas.

El mensaje es de reflexión, no puede quedar en ese 8 o 9 de marzo, debe cimbrar conciencias; levantarme el lunes 9 de marzo y asomarme por la ventana fue notar que no estamos, no llevamos a los niños a la escuela, es más ni escuelas pudo haber ante nuestra ausencia.

Fue voltear por unos momentos a la televisión para saber lo frío de los espacios con únicamente varones, después de palparlo, apagamos esos aparatos, pues los medidores de rating también deben decirle a esas grandes empresas lo que las mujeres representamos y se traduce en sus ganancias.

Hubo quienes no pudieron parar, no por falta de solidaridad, sino por estar al frente de micro o pequeños negocios, para ellas no trabajar un día es poner en aprietos de pago de la renta al final del mes; aún así, su solidaridad y su voz estuvo con todas las demás.

Hoy podré volver a hacer lo que más me gusta, trabajar, porque eso no podían hacerlo mis abuelitas pero para mí es posible gracias a su lucha, de ellas y de todas las mujeres a lo largo de la historia; para quienes vemos en el trabajo una pasión y lo hacemos por más de ocho, diez, doce, catorce horas, decirnos en paro no fue fácil, no se trató de quedarnos a “descansar” un día, fue una real señal para que nuestros compañeros comiencen a entender el valioso papel en la sociedad; juntos podremos ir hacia adelante, el movimiento no puede convertirse en una guerra de sexos, no me avergüenza decirme feminista, pero no ataquen a palabra sin conocerla, soy feminista de la igualdad y por eso creo en caminar juntos, hombres y mujeres hacia la refundación de un gran equipo, sólo así, con entendimiento, respeto, tolerancia y cariño iremos a esa sociedad de derechos.