8m: gritos desde el olvido

Hace casi 9 años Jessica Cerón Salinas desapareció sin dejar rastro, estaba a tan solo unos días de ser mamá y desde entonces no ha cesado la lucha de la Sra. Celia Salinas por localizar a su hija; vayan estas líneas y los mejores deseos para que ese persistente e incansable amor tenga como recompensa un feliz reencuentro.

Llegó el esperado 8M y la lucha de las mujeres por la igualdad y la justicia sigue, sin embargo debemos ser cuidadosas para que ajenos intereses políticos no empañen ni desvíen los objetivos principales, algunas acciones de gobierno quedan reducidas cuando nos damos cuenta, es mucho más grande la deuda “Ni una menos, nos queremos vivas”.

Andrés Manuel López Obrador presume y proclama a los 4 vientos que en su mandato, las mujeres han ocupado puestos estratégicos como nunca antes en toda la historia de nuestro país y es cierto, pero no suficiente, el Presidente ha dejado escapar cada oportunidad para empatizar con las causas feministas, acusa un día sí y otro también la existencia de manos del conservadurismo metidas detrás de las protestas, evidentemente tiene parte de razón y hay ese tipo de trasfondos, pero eso existe y perdurará en todas las manifestaciones, él debe conectar con los reclamos legítimos, el mencionar que desconoce el significado de “romper el pacto” fue una pifia política y lo hizo retroceder varios peldaños.

El ambiente en el Día Internacional de la Mujer se ha tensado no solo en México sino en otras latitudes, Andrew Cuomo Gobernador del Estado de New York se encuentra contra las cuerdas y al borde de un juicio político acusado de acoso sexual contra 5 ex colaboradoras, en nuestro país, la activista Estefanía Veloz ha renunciado a su militancia morenista al decirse defraudada ante la inminente permanencia de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero, cosa que de verdad resulta incomprensible después de lo que ya comenté en opiniones anteriores, no debe repetirse el aberrante error sucedido con Miguel Angel Yunes (PAN) señalado como pederasta por la escritora y periodista Lydia Cacho y a pesar de ello y gracias a las omisiones necesarias Yunes llegó a ser Gobernador de Veracruz, en la misma tesitura encontramos al “Gober Precioso” Mario Marín (PRI) quien únicamente será juzgado por tortura.

Las ya célebres vallas ubicadas en resguardo del Palacio Nacional, han sido objeto de todo tipo de comentarios, hay quien las considera un símbolo de la falta de sensibilidad del Ejecutivo hacia las mujeres y existe también quien manifiesta, es la respuesta adecuada debido a la violencia de eventos pasados, quizá se da más importancia de la real, sí, servirán (tal vez) para proteger bienes de la Nación y de ninguna manera representan un oprobio por parte del Presidente.

El distanciamiento y afrenta que López Obrador y la gran mayoría de los gobernantes tienen contra el movimiento es la falta de resultados ante lo evidente, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el número de feminicidios en nuestro país se ha duplicado tan solo en cinco años, EN 2015 se registraron 411 asesinatos tipificados como feminicidios, en 2016 fueron 605, 742 en 2017, 893 en 2018, la cifra se incrementó en 2019 a 940 y en Noviembre de 2020 tuvimos la escalofriante cifra de 860, cabe aclarar que en las cifras anteriores únicamente aparecen los asesinatos en razón de género tipificados como feminicidios, el número de mujeres privadas de la vida es mucho más alto y es precisamente lo anterior y no unas simples vallas lo que representa el verdadero rompimiento de este gobierno y de los anteriores con las causas feministas.

La Fiscalía de la CDMX anunció que en un predio ubicado en Polanco fueron encontrados artefactos explosivos como bombas molotov, petardos entre otros así como droga, presuntamente para usarse y generar violencia en las marchas feministas, ante lo radical de las posturas en todos los frentes seguramente hoy martes estaremos leyendo con cierto morbo las incidencias de las manifestaciones.

Ojalá que esto no sirva para desviar la atención de una causa justa y una realidad aberrante, no es simplemente un Gobierno, el problema es mucho más grande, abarca a toda una sociedad, requiere de una reingeniería cultural y un cambio generacional, debe quedar claro para los hombres de este país pero también para las mujeres que se busca justicia y equidad, no revancha.

La violencia se hizo en varios puntos de la marcha sobre todo en la CDMX, ojalá los titulares no dediquen toda la tinta a la valla y a los aislados desmanes, sino a la realidad que enfrentamos diariamente las mujeres mexicanas, vayan nuestros gritos desde el olvido que la sociedad entera le ha procurado Nadia Alejandra Muciño, Viridiana Morales, Rubit Amador, Mireya Montiel, Ana Karen Huicochea, a las 26 mujeres violadas en los indignantes hechos de Atenco y a las miles de mujeres que han sido vejadas o asesinadas tan solo por ser mujeres, ¡ni una más!