20 mil 66 credenciales de elector sin renovarse

A 70 días de que las credenciales de elector denominadas “19” hayan perdido vigencia, con corte al 29 de febrero de 2020 siguen sin renovarse por sus titulares un millón 284 mil 80 registros en el ámbito nacional, de las que 20 mil 66 corresponden a Morelos.

Desde el año 2008, producto de Reforma Electoral de esa época, la credencial para votar debe contener año en el que expira su vigencia, y la ley electoral refiere a una obligación para las y los ciudadanos de mantener actualizada su Credencial para Votar. La vigencia conferida es de 10 años contados a partir de su emisión, a cuyo término se debe solicitar una nueva. En este contexto, el primero de enero pasado perdieron vigencia un millón 908 mil 329 credenciales de elector tramitadas durante el año 2009, una vez cumplidos los diez años que marca la normativa electoral, 30 mil 199 de ellas correspondían a Morelos. Después de 70 días de que perdieron vigencia, han sido renovadas por sus titulares 624 mil 249 en toda la República Mexicana, 10 mil 133 en Morelos. Sin embargo, no es todo el universo de credenciales que falta por renovarse, aun existen aquellas que perdieron vigencia los años 2015 y 2018 que a la fecha no han sido renovadas por sus titulares.

¿Qué pasa si no se renueva una credencial de elector? Como instrumento electoral, el Padrón Electoral no estará actualizado e impacta en los servicios que se proporciona con la base de datos, además, las personas no aparecerán en la lista de electores, no podrán emitir su sufragio cuando haya elecciones federales o locales, ni participar en consultas o constitución de nuevos partidos políticos; como medio de identificación las personas no podrán realizar varios trámites administrativos u obtener servicios financieros, y en algunos casos ni identificarse como ciudadana/o mexicanos. El impacto en los servicios que se proporciona con la base de datos del padrón electoral se circunscribe en los convenios de apoyo y colaboración suscritos entre el INE e instituciones públicas y privadas, como el de Identificación de personas desaparecidas y de cadáveres o restos humanos, o la Verificación de datos en sistemas bancarios y crediticios, con la confronta en línea sin vulnerar la base de datos ni la información personal de los registros.

Desde el inicio del padrón electoral, la elaboración de las credenciales de elector ha respondido a las demandas ciudadanas y al contexto, y el modelo actual incorpora elementos que proporcionan mayor seguridad al documento, sin dejar de lado la protección de datos personales. Los elementos más distintivos y visibles del Nuevo Modelo 2019 son los códigos QR por sus siglas y significado en inglés (Quick Response-código de respuesta rápida). Otras de las características son el diseño general, la firma digital que se incorpora en el anverso, un nuevo fondo con tramas de alta resolución, nuevas tintas UV ópticamente variables, impresión arcoíris, y se eliminan campos de texto variable. Sus dimensiones son de 8.6 X 5.4 cms. y el espesor es de 0.76 milímetros. Algo muy importante es que, no obstante que el costo de producción de cada credencial es de 11.58 pesos mexicanos, la credencial permanece gratuita para toda la población.

Por lo tanto, si usted aun no ha renovado su credencial, ya sea porque aparece un 15 en el reverso o porque tiene impreso un 2018 o un 2019 al frente, acuda a renovar su credencial en cualquier módulo de la República Mexicana o consulado en el extranjero, con el nuevo diseño. En el estado de Morelos existen siete módulos de atención con domicilio fijo en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco y Yautepec; además de cuatro módulos itinerantes con una programación que cambia aproximadamente cada 4 meses, que recorren en determinadas fechas el resto de los municipios en la entidad. Para más información de la vigencia de la credencial de elector visite la página https://listanominal.ine.mx/scpln/, y para conocer los domicilios de todos los módulos en la República Mexicana, así como los días y horario de funcionamiento, llamen a INETEL 800-433-2000 o al Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana en Morelos, al 777-313-2254 o en la página de Facebook INE Morelos. En la democracia, contamos todas, contamos todos.