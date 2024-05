2 de junio ¡No se debe olvidar!

A menos de 48 horas de los comicios electorales que habrán de realizarse este fin de semana es menester apuntalar algunas ideas que considero relevante traer a colación, sobre todo porque la jornada de este 2 de junio se espera que los mexicanos salgan a emitir el sufragio, haciendo una jornada de participación ciudadana histórica.

Más allá de presentar campañas con alta pobreza en propuestas pertinentes y viables para la sociedad en general, fuimos testigos que las y los contendientes, aspirantes a cargos públicos, apostaron más por el ataque al rival, a la guerra sucia, a la denostación y a la exhibición, a la deslealtad, así como a la corrupción, aún muy presente en el ADN de los políticos.

Ante ésta crisis del sistema político mexicano, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? sin lugar a dudas, conocer y evaluar cada una de las propuestas por paupérrimas que éstas sean, se debe analizar la generación de un nuevo Contrato Social, como lo señaló el ilustre pensador francés Jean Jacobo Rousseau.

Hay que recordar que, en el pensamiento del ilustre francés, señalaba que el Estado, puede desarrollarse de forma organizada, como resultado de un contrato basado en un acuerdo entre socios con iguales, y deberá ceder algunos derechos para generar una sana convivencia entre sus pares, ante este escenario, ¿será propicio la renovación de un nuevo contrato social? o ¿la permanencia y la continuidad de quién hoy se encuentra en el poder?

Soy un firme defensor que el voto debe ser libre, secreto e informado; por ello, las instituciones educativas en días pasados, abrieron sus puertas a la pluralidad de ideas y al debate de propuestas de los aspirantes, a fin de dar a conocer a toda la comunidad e interesados, sus propuestas. Sin lugar a dudas, las candidatas y los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, tuvieron las mismas condiciones, ante este ejercicio muy pertinente; del contenido de los discursos, cada asistente tendrás sus propias conclusiones; por otro lado, mi reconocimiento a las autoridades de dichas instituciones, por abrir esos espacios plurales.

Que la política no separe a los amigos, que no divida a las familias, que no se sufra acoso laboral en los centros de trabajo, por no pensar o coincidir ideológicamente. La renovación del contrato social debe darse a partir de la conciencia individual de todos, de cada ciudadano que conforma al municipio, al Estado, y a nuestro México.

Salgamos a expresar mediante nuestro voto, lo que deseamos vivir en los próximos seis años en materia de seguridad, empleo, economía, salud y educación.

En la utopía, el pueblo es sabio. ¡Yo creo, qué sí!

Seguimos trabajando, ¡nos leemos pronto!

