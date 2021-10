10 de octubre, Día de la Salud Mental

Margarita Dottor Almazán





Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, pero ¿qué es?

La OMS da una explicación amplia: “«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.» Una importante consecuencia de esta definición es que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales.

La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad.”

En nuestro querido México no se le ha dado la importancia necesaria, siendo que gozar de una Salud Mental permitiría poder desempeñarse en un trabajo de una manera adecuada, por lo tanto, tener un impacto en la economía de nuestro país. Sin embargo, tristemente vemos que no es así, ya que actualmente los servicios de salud no están al alcance de toda la población, la Secretaria de Salud cuenta con programas de atención a la salud mental y las adicciones, sin embargo el presupuesto destinado para ellos no es suficiente, ya que el personal que atiende es poco en comparación a la demanda del servicio.

Al no contar con los servicios adecuados y el personal calificado, surgen alternativas de atención, o mejor llamadas pseudo alternativas que prometen una atención de calidad, calidez y profesionalismo a quienes se acercan a estas, mismas que en su mayoría suelen tener un alto costo monetario, además de no estar reguladas por la Autoridad Sanitaria, poniendo en riesgo así la salud mental a la que tenemos por Derecho.

Estas “Terapias Alternativas” tienen un gran vacío, ya que la mayoría de estas no cuentan con evidencia científica, un método de experimentación comprobable, con un conocimiento medible, verificable, exacto y falible. La investigación científica provee herramientas para el desarrollo de diversas disciplinas y se debe contemplar como la columna vertebral en la generación de conocimientos.

La Salud Mental es un Derecho que tenemos Todos, y es el Estado encargado de brindarlo y regular la atención del mismo, sin embargo al no ser así los trastornos mentales siguen en aumento y agravándose, lo cual le quita a la persona años de vida saludable, mengua su desarrollo profesional, laboral y por ende una buena relación entre su ambiente familiar, social, laboral y comunitario, por lo que tenemos como consecuencia afecciones en todos las áreas donde se ve involucrado, si ponemos un poco más de atención, vemos que la afección se genera también a cada uno de los familiares que conviven con él/ella, generando la aparición de más trastornos mentales dentro del núcleo familiar, así como un impacto fuerte en la economía al estar solicitando incapacidades debido a somatización, características propias de algunos trastornos mentales.

Conmemorar el Día de la Salud Mental, debería de llevarnos a reflexionar sobre el largo camino que tenemos por trabajar, reconocer, atender, regular y concientizar. Recordar un día al año no es suficiente para poder generar conciencia en la población de la importancia de ésta, para lograr una verdadera conciencia es importante que los ambientes laborales se promuevan como espacios amigables, donde se privilegie el bienestar físico y mental, que en espacios escolares se promueva espacios seguros; y lo más importante es que desde casa sepamos que “estar bien, ser felices” es más allá que solo tener objetos de alto valor económico, que desarrollemos esa capacidad de detectar cuando las cosas “no estén bien” y buscar en los lugares adecuado la atención que se necesita.

Porque estimado lector, ¿dejaría la construcción de su casa a un improvisado o a un Profesionista?





Psic. Dottor

