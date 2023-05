10 años sin el maestro de los teclados: Ray Manzarek

El 20 de mayo se cumplieron 10 años de la partida del músico y cineasta Ray Manzarek, quien fue el artífice de imprimir el sello característico al sonido musical de The Doors.

Al hablar o escribir sobre The Doors se asocia inmediatamente con la imagen de Jim Morrison al haber sido dicho personaje el vocalista e icono no solo de la agrupación californiana entre 1965 y 1971 sino también por ser un referente de la contracultura a finales de los años sesenta; sin embargo, Ray Manzarek es quien es el visionario, encausador y pilar del grupo de rock que saltó a la fama con temas como “Light My Fire”, “People Are Strange”, “Love Me Two Times”, “Hello, I Love You” y “Touch Me”, ya que en un primer momento fue quien ve el potencial artístico de su compañero de universidad, James Douglas Morrison, y por ende encausar su poesía para estructurarla musicalmente. Posteriormente, es quien invita al baterista John Densmore a integrase a la agrupación, y éste a la vez trae al guitarrista Robby Krieger para así configurar a The Doors en 1965.

Una vez que el grupo obtiene presencia y éxito, la personalidad de Morrison genera altibajos a la agrupación pero es Ray Manzarek quien supo encausar el genio del Rey Lagarto y así lograr publicar 6 discos de estudio de gran nivel musical e intelectual, un álbum en vivo y uno de éxitos durante la estancia de Jim Morrison hasta 1971. Muchas veces Jim Morrison ya no quería seguir con su carrera musical pues buscaba más un reconocimiento como escritor, pero gracias a la buena dirección de Manzarek, es que hoy tenemos trabajos discográficos como Morrison Hotel y L.A. Woman, referentes en el estilo del blues y el rock.

También hay que mencionar que Raymond Daniel Manczarek, fue el centinela del legado musical de The Doors una vez que Jim Morrison muere en París en 1971, y que si bien es cierto se publicaron bajo el sello de The Doors dos álbumes más, éstos deben tratarse muy aparte de su obra musical. De tal manera que ya en las décadas de los años ochenta y noventa se publica nuevo material del grupo principalmente a través películas con videos musicales bajo la dirección de Ray Manzarek como “Dance On Fire”, “The Soft Parade” y “The Doors: Live in Europe 1968”, destacando el video de “L.A. Woman” donde se muestra la pluralidad de la ciudad de Los Ángeles a través de sus mujeres, así como el video de “Gloria”, pero también se publicó en el año de 1980 el LP de “Grandes Éxitos” con la portada muy reconocida con la imagen del rostro de Jim Morrison en un semi rombo rojizo. Dichos trabajos bajo la batuta de Manzarek revitalizaron la música de Los Doors permitiendo a las nuevas generaciones conocer su obra musical. Es importante señalar que a partir de ahí, la música de The Doors se ha mantenido presente con nuevo material ya sea recopilatorio o inédito ya en el siglo XXI, y en gran medida esto se debió a la acción de Ray Manzarek, un visionario musical sin duda alguna.

Como músico, Ray Manzarek tuvo una base musical en el Rhythm & Blues así como influencia en la música clásica y el jazz que le permitieron generar y nutrir un estilo propio para las canciones de The Doors, tan solo escuchen la inconfundible introducción de “Enciende Mi Fuego”, los solos de teclado en “Tómalo Como Viene” o la genialidad del sintetizador en “Días Extraños”. Si nos remitimos a los años sesenta, la música de The Doors es un referente, y en gran parte gracias a los teclados del hombre de anteojos y cabellera dorada, que en 1968 fue considerado el tercer mejor músico de rock en la Unión Americana.

Ahora bien, como se mencionó líneas arriba, una vez que Jim Morrison había muerto en Francia en 1971, Los Doors continuaron, una decisión que no fue la mejor, sin embargo, produjeron dos discos más, donde no se sustituyó a Morrison con un nuevo vocalista sino que ese rol lo tomarían Ray Manzarek y Robby Krieger. Se podría entrar en un debate sobre dicha época postmorrisiana, pero lo que podemos rescatar de ese período de 2 años (de 1971 a 1973), es sin duda el tema “Ship w/ Sails”, obra musical sobresaliente y cantada por Manzarek, quien la haya escuchado sabrá a qué me refiero y me dará la razón. Es importante referir que Manzarek era un virtuoso de los teclados, tan es así que una peculiaridad de la música de The Doors es que no tenían en su alineación a un bajista, pero en los conciertos ese papel lo desempeñaba también Ray gracias a que con su mano izquierda a través de su Fender Rhodes Piano Bass generaba ese acompañamiento tan importante en toda música.

Después de la disolución oficial de The Doors, cada integrante emprendió una carrera por su cuenta: Krieger con su banda de jazz, Densmore incursionando en el teatro, y Manzarek como músico publicando un disco titulado The Golden Scarab, donde se percibe el estilo musical con The Doors, y por lo tanto, es un digno trabajo para escuchar, pero también años más tarde, ya en la década de los años ochenta, sacó a la luz el álbum Carmina Burana, un trabajo completamente distinto pero con una calidad musical impresionante. En este sentido, podemos escribir que Ray Manzarek era un genio musical, quizás no valorado por la imagen de Morrison que opacaba a sus compañeros sin intención de hacerlo, pero que el mismo Jim siempre dejó en claro que no era Jim Morrison y The Doors sino los cuatro eran The Doors, pero los que conocen la obra musical del cuarteto californiano sabrán que Ray Manzarek era el genio y pilar musical.

Ha pasado ya una década del sensible fallecimiento de Ray Manzarek, han sido 10 años sin su presencia física pero su espíritu y legado musical siguen presentes. Manzarek es sin duda un referente en la música de los años sesenta y de la música psicodélica que marcaron toda una época, y que hoy las nuevas generaciones tienen la posibilidad de conocerla con las nuevas tecnologías digitales que permiten una inmediatez para la música de cualquier época. Y en esta tesitura, se invita al lector a sumergirse en el trabajo de Manzarek y The Doors, cruzarán hacia el otro lado teniendo una experiencia musical electrizante.

